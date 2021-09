GLUMICA VREĐALA SRBE, a evo kako joj je legendarni Bojsi zapušio usta! SRBIJA GA NIKAD NEĆE ZABORAVITI! (FOTO+VIDEO)

Britanski glumac Džon Čalis preminuo je u 80. godini posle teške bolesti. Vest o njegovoj smrti objavila je njegova porodica. Sjajni Bojsi iz Mućki prirastao nam je za srce često govoreći o tome koliko voli Srbiju i Begrad kojima se uvek rado vraćao, a osim toga snimio je i dokumentarac o našoj zemlji. Osim toga, pamtićemo ga i po carskom potezu kada je odgovorio američkoj glumici Elizabet Olsen na brojne uvrede o Srbiji – “Srbija postoji tek 13 godina”, “Srbi su ljudi bez manira”, “Oni nemaju ništa svoje”.

Nakon intervjua u kojem je izgovorila frapantne izjave, reagovao je i Džon Čalis, koji je na Tviteru napisao da se ne slaže s njenim mišljenjem i naglasio da je u Srbiji boravio nekoliko puta.

“There is nothing really uniquely serbian, because they have only been their own country for 13 years or so”



осула се од глупости и незнања pic.twitter.com/sZEh5kqqyN