TUGA DO NEBA! POZNATI PEVAČ PREMINUO OD KORONE: Cela zemlja tuguje zbog gubitka, a proslavio se na Evroviziji! (FOTO+VIDEO)

Jedan od najvećih jermenskih muzičara Hajko Hakobijan preminuo je u 44. godini, a medicinski nalazi potvrdili su da je umro od posledica korona virusa.Tragičnu vest je potvrdio jedan od zaposlenih sa Državnog medicinskog univerziteta Jerevan, Šušan Danijelijan, a navodi se da je pevač bio u teškom stanju od 21. septembra.

Hajko čije je pravo ime Hajk je 2007. predstavljao Jermeniju na Evroviziji sa pesmom "Anytime You Need", završivši na osmom mestu i time dospeo u žižu interesovanja. Tada se jermenski jezik prvi put čuo na ovom takmičenju.Ulazak u prvih 10 na Evroviziji samo je jedan od njegovih brojnih uspeha u karijeri. Proglašen je za najboljeg pevača na Jermenskim nacionalnim nagradama 2003. i 2006. godine.

Država Jermenija duboko žali za ovim pevačem koji je nosio najveća državna odličja u svojoj zemlji i bio je veoma voljen i poštovan. Građani ali i brojne poznate ličnosti Jermenije se opraštaju od njega, a oglasili su se na Tviteru i sa Pesme Evrovizije.

- Veoma nam je žao zbog tužnih vesti o smrti jermenskog umetnika Hajka. Hajko je predstavljao svoju zemlju na Evroviziji 2007. godine gde je tzavršio na 8. mestu sa prelepom baladom "Anytime you need". Zauvek ćeš biti u našim srcima - stoji u tvitu zvaničnog naloga Evrovizije.

We’re very sorry to hear of the passing of Armenian artist Hayko.



Hayko represented his country at Eurovision 2007 where he finished 8th with his touching ballad ‘Anytime You Need’.



You will always be in our hearts ❤️💙🧡 pic.twitter.com/S0iRQgHAUY