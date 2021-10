UŽAS NA SNIMANJU FILMA! Alek Boldvin UBIO KOLEGINICU: Nije joj bilo spasa, u bolnici proglašena mrtvom! Upucao i jednog muškarca

Smrtonosnin incident se dogodio na snimanju nezavisnog igranog filma "Rust", saopštila je kancelarija šerifa okruga Santa Fe, a prenosi agencija Rojters.

“Šerifova kancelarija potvrđuje da su dve osobe upucane na snimanju filma ''Rust''. Halina Hačins, (42), direktorka fotografije, i DŽoel Souza, (48), reditelj, upucani su kada je Alek Boldvin, (68), producent i glumac, ispalio hitac iz vatrenog oružja”, navodi se u saopštenju policije.

