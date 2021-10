OBRT! Otkriveno ko će naslediti čuvenu tijaru princeze Dajane, a nije u pitanju Megan Markl!

Ovaj komad nakita je princeza Dajana nosila na dan venčanja sa princom Čarlsom

Nakit princeze Dajane nešto je o čemu javnost neretko bruji, a sada su se pojavile informacije i ko bi mogao da nasledi komade iz njene kolekcije. Naime, iako su mnogi mislili da će čuvenu Spenserovu tijaru, koju je princeza Dajana nosila na dan venčanja sa princom Čarlsom 1981. godine, naslediti Megan Markl, supruga princa Harija, to nije slučaj. Ovaj komad nakita pripašće princezi Šarlot, ćerki princa Vilijama i Kejt Midlton, koja je najstarija Dajanina unuka.

Princeza Šarlot, koja sada ima šest godina, će prema pisanju stranih medija najverovatnije naslediti većinu nakita iz bogate kolekcije njene pokojne bake, dok će jedan deo pripasti i malenoj Lilibet, ćerki princa Harija. Kako su one za sada jedine unuke princeze Dajane, njima će pripasti čast da čuvaju uspomenu na baku.

Izvori bliski dvoru tvrde da će Šarlot moći da bira pojedine komade, ali i da je nekoliko skupocenih već ostavljeno na stranu specijalno za nju. Čim bude dovoljno stara, ona će moći da dobije tijaru od neprocenjive vrednosti, koju je dizajnirao Garrard 1930-ih, a nastala je korišćenjem drugih komada nakita koje je posedovala porodica Spenser.

Tijara se trenutno nalazi u posedu Dajaninog mlađeg brata, Čarlsa Spensera.

- Princ Vilijam je blizak s ujakom, pa ga je već pitao hoće li jednog dana majčinu tijaru moći da nasledi Šarlot. Vilijam je svestan da i njegov ujak ima ćerke, ali su se dogovorili su da će Dajanini najupečatljiviji komadi nakita ipak pripasti najstarijoj unuci - otkrio je izvor blizak kraljevskoj porodici.

Glasine koje su se pojavile, osim one da će Megan Markl naslediti nakit, jesu i to da je kraljevskoj porodici princeza Šarlot draža od Lilibet, te da je to razlog zašto njoj ide više nakita. Međutim, u tome nema istine, već je razlog samo to što je Šarlot starija i ima prednost.

Autor: M.M.