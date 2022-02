SMRT SLAVNOG GLUMCA POD VELOM MISTERIJE: Uzrok ipak nije ono što su SVI mislili?! ŠOK!

Čini se da su nalazi obdukcije poznatog glumca i komičara Boba Segeta, zvezde sitkoma "Puna kuća", pokrenuli dodatna pitanja o uzroku njegove iznenadne smrti. Segetova porodica objavila je da je preminuo od krvarenja u mozgu nakon što je udario glavom i otišao na spavanje, nesvestan težine povreda. Međutim, nalaz obdukcije pokazao je da je stvar mnogo ozbiljnija, te da je glumac imao prelome lobanje na više mesta i zadobio krvarenje s obe strane mozga, prenosi "Daily Mail".

Stručnjaci iz zdravstva zapitali su se koliko je temeljno istražena glumčeva smrt i šta je tačno uzrokovalo "toliko snažan udarac u glavu", koji je jedan od lekara uporedio s razbijanjem lobanje bejzbol palicom ili padom s 10-ak metara visine.

Glumac je takođe bio pozitivan na covid-19 kada je umro, iako to nije imalo ulogu u njegovoj smrti, stoji u izveštaju o smrti.

CNN's Dr. Sanjay Gupta examines actor and comedian Bob Saget's autopsy report and says the report reveals what seems to be signs of a significant blow to the head https://t.co/ZExvcfXyTk pic.twitter.com/I0YLeARRW5

"Mislim da ovi nalazi obdukcije otkrivaju da to nije bila obična čvoruga na glavi", rekao je neurohirurg Sandžaj Gupta, glavni medicinski dopisnik CNN-a.

"Kad pročitate ovaj izvještaj o obdukciji, čini se da se radilo o prilično jakom udarcu u glavu", dodao je.

CNN je prikazao grafiku u kojoj se ističu kosti Segetove glave, za koje se navodi da su slomljene, a one uključuju prednju stranu njegove lobanje skroz do slepoočnica, kao i prelome iznad očnih duplji.

"Za to je potrebna velika sila. Da nisam znao ništa drugo o tome što se dogodilo, pomislio bih da se radi o nekome ko je pao niz stepenice i zadobio nekoliko udaraca u glavu ili o nekome ko je doživeo saobraćajnu nesreću", rekao je dr Gupta.

Hi. ICYMI: This is not a "slip & fall". This is not a minor concussion. This is MAJOR head trauma.



My condolences to Saget's friends & family. I hope that they get answers as to what really happened. pic.twitter.com/DtrwEAN1xZ