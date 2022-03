BILI SU DRUGOVI, ZA MALO KUMOVI - PA SAD NI JEDNO NI DRUGO!

Od potencijalnog kumstva do bloka na mrežama linija je, izgleda, tanka.

Novo jutro, nova radna nedelja i nova najneverovatnija jutarnja emisija koju ste ikada mogli da pogledate "Ne gledam ti ja to" na RED TVu. Kuvanje, peckanje, ćaskanje, komentarisanje "Zadruge 5" , pregledi iste, fenomenalni gosti i za nove teme uvek spremni voditelji u neverovatnih pet sati lajva.

Jelena Pešić, Bora Santana, Filip Đukić i Milica Kemez u emisiji "Ne gledam ti ja to" ovog jutra ugosti li su Sašku Veselinov - voditeljku i nekadašnje dobro poznato RED TV lice, Luku Bijelovića - Luleta Pljugicu - influensera, Dragomira Despića - Desingericu - tattoo majstora i Damira Čarapića - producenta i muzičara.

Milica Kemez je zagospodarila danas kuhinjom. Spremala je za doručak avokado tost i jaja i svi su bili u studiju oduševljeni, jer šta god Milica da napravi to je uvek ukusno, brzo i instagramično.

Prva gošća koja je došla u emisiju "Ne gledam ti ja to" bila je Saška Veselinov, nekadašnja voditeljka RED TV formata "Whatzuuuuup". Ali nije došla sama. Saška je sa sobom povela u studio svoju dvomesečnu kucu Zaru. Sašku šira javnost poznaje i kao aktuelnu devojku Đorđa Đokovića. Ona je podelila da je zadovoljna u vezi i da sve prosto ide svojim tokom. Nije joj bilo lako kada je iz šou biznisa prešla na sport, ali kao nekadašnja odbojkašica - sportski duh se vratio, kao i povezanost sa sportom, te se sada navikla i zadovoljna je novom etapom profesionalnog života. Saška je ekskluzivno najavila samostalni projekat koji će osvanuti ove jeseni. Želi da u tom formatu predstavi sportiste na najbolji način. Ideja je da pokaže publici kakvi su sportisti na terenu, u kući i u drugim segmentima života. Veruje da trenutno i previše ima jutjubera, influensera, tiktokera i starleta kojima se daje pažnja - za razliku od sportista koji bi trebali da budu pravi uzori mlađim naraštajima.

Desingerica i Lule Pljugica došli su u emisiju da bi predstavili svoju novu hip-hop pesmu "Kucci kicci". Lule je gledaoce zaintrigirao sa informacijom da je malo falilo da se okumi sa Tarom i Ša, ali je pukla ljubav i od potencijalnog kumsva završili su na bloku. Verenica od Pljugice je razgovarala sa Tarom i Tara je zamolila da ne govori gde ona zapravo ide (jer je drugačiju priču ispričala Ša) ipak istina je iskočila na vidalo i tako je pukla ljubav, potencijalno kumstvo i usledio blok.

Ako ste se pitali da li je Sofi prisustvola emisiji "Ne gledam ti ja to" - apsolutno jeste. A ako vas je zanimao kako je protekao njen susret sa Zarom...Recimo da je Sofi odreagovala na nju, a Zara na Sofi i ne baš nešto naročito. Svakako za još mnogo ljudi i životinja - gledajte RED TV i jutarnju emisiju "Ne gledam ti ja to svakog radnog dana od 7 do 12 časova na RED TVu.

