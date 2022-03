Grozno joj je šta devojke sebi dozvoljavaju u "Zadruzi" !

Pevačica uošte nema reči hvale za Zadrugarke.

Naravno da su prvi dani proleća sunčaniji i veseliji kada se budite uz najneverovatniji jutarnji program "Ne gledam ti ja to" na RED TVu - jer u neverovatnih pet sati živog programa domaćini i gosti daju sve od sebe da publici prirede zabavu o kojoj se ceo dan priča.

Danas, kod Milice Kemez, Jelene Pešić, Bore Santane i Filipa Đukića u gostima su bili pevači - Mina Kostić, Sava Čiplić i Isak Šabanović.

Sava i Mina u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED TVu promovisali su njihov duet pod nazivom "Pokloniću svakom sudbinu svoju". Mina Kostić pričala o svojim počecima - kako je važila za osobu sa kojom ne treba da se ulazi u konflikt. Nije sigurna kako je tačno stekla tu reputaciju jer je ona samo osoba koja uvek kaže ono što misli. Mina je uvek verovala u sebe i svoj uspeh, i danas na isti način veruje u Savu. Naglasila je kako je jako posvećena majka i da je jako je ponosna na ćerku Anastasiju. Poručila bi roditeljima da se posvete svojoj deci, kao i da je u zdravom roditeljstvu neophodno mnogo priče i strpljenja. Ona je sama sa Anastasijom od njene prve godine, ali se lepo snašla i ništa joj za nju nije teško.

Mina je ekipici emisije "Ne gledam ti ja to" poverila da bi sada za mnogo velike novce ušla u rijaliti. Katastrofa joj je ono što devojke u "Zadruzi" dozvoljavaju sebi. Iako ne odobrava, opet kaže i da ne osuđuje i ne optužuje nikoga posebno, ali ipak misli da su oni unutra izgubili sve kriterijume. Sramota je zbog intimnih odnosa koji se svako malo skoro pa javno odigravaju unutra. Bora je rekao da je on tamo živeo četiri godine i da je njemu sve što se odigrava potpuno normalno - i nasmejao sve u studiju i preko velikih ekrana. Mina se dotakla svog učešća na popularnom rijalitiju "Farma" (koji je bio preteča "Zadruge").Ne može sada baš tačno da se seti kako se našla na "Farmi", ali ono što definitvo zna da joj je tamo bilo lepo i da je pokazala svoje pravo lice.

Pevač Isak Šabanović ekipi RED TVa rekao je da njegova majka prati "Zadrugu" i da je on često sa njom imao ritual da legnu i da prate dešavanja u velelepnoj vili u Šimanovcima. Često su pratili baš Boru Santanu koji je znao svojim postupcima da ih nasmeje do suza. Generalno Isak je čovek, kako sam kaže, da nikad za ništa nije rekao nikad, ali veruje da u "Zadrugu" ne bi moga da uđe; umro bi, ne bi mogao da izdrži. U to ime je čestitao voditeljima, nekadašnjim Zadrugarima - jer on veruje da za učešće u takvom projektu treba imati jaku psihu,jer to šta se radi tamo nije nimalo lako. Isak je pred kamerama RED TVa promovisao svoju novu pesmu "Kataklizma".

Autor: S.P.