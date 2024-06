Piksi o Ibrahimoviću: Takvi se retko rađaju, a IĆ govori da je sa naših prostora

Selektor je imao samo reči hvale na račun napadača iz Švedske

Fudbaleri Srbije su slavili protiv Švedske sa 3:0 u poslednjem prijateljskom meču pred početak Evropskog prvenstva, a ujedno ovo je i utakmica na kojoj se od reprezentacije, ali i od fudbala zvanično oprostio Zlatan Ibrahimović.

Proslavljeni napadač već dugo nije na terenu, ali, sada mu je priređena i posebna ceremonija, iako je njegova selekcija pretrpela ubedljiv poraz od strane naše selekcije.

Posle meča, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je imao samo reči hvale o Zlatanu Ibrahimoviću.

- Neko ko je obeležio svetski fudbal, neko ko je bio ekstremno dobar fudbaler, njegova karijera je zaista zadivljujuća, puno toga dobrog je dao fudbalu u svetskim okvirima, naravno i svojim igrama u reprezentacijij Švedske je dao jedan ogroman doprinos, biće upamćen kao najbolji fudbaler sa ovih prostora. Naravno, jednog dana je moralo doći i ovo, taj neki kraj, iako je završio karijeru kao fudbaler, danas je zvanično, možemo samo da budemo srećni da smo ga imali na delu, da ga gledamo i da pruža to jedno veliko zadovoljstvo ljudima koji vole fudbal.

- On je nešto posebno, razlikuje se, njemu je dozvoljeno da kaže bilo šta, drugima nije, ali njemu je dozvoljeno da kaže bilo šta, jer to je Zlatan Ibrahimović, svaka čast, čestitamo i voleo bih da ostane u fudbalu, voleo bih da bude veliki promoter fudbala, on će to i biti.

Nastavio je potom hvalospeve na račun Ibrahimovića.

Ako ne pet, onda među dvoje, troje, jedan strahovit talenat pre svega, jedan menalitet koji ga razlikuje od drugih, neverovatan osećaj za gol, neverovatna tehnika, igrač koji pleni, retko se rađaju. On je to pokazao hiljadu puta zašto je Zlatan, zašto je to što jeste. Naravno, koreni ga vezuju, govori da dolazi sa naših prostora, još jedno veće zadovoljstvo za nas. Ali, što kažu Francuzi, kapa dole za sve što je uradio za fudbal, želim mu sve najbolje u životu i u karijeri.

Na kraju, Piksi je rekao da ga i nije sreo.

- Nisam, nisam ga video, žao mi je, mislim da na nekog ko je zaista bio ekstravagantan, takav talenat se retko viđa u fudbalu.

