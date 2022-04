TRUDNU RIJANU DEČKO PREVARIO SA BIVŠOM DEVOJKOM?! Nova drama drma svetsku muzičku scenu, pevačica rešila da stavi TAČKU i napusti repera! ŠOK!

Muzička zvezda Rijana je navodno napustila popularnog repera Asap Rokija nakon što ga je uhvatila da vara sa bivšom devojkom i njenim "Fenti" dizajnerkom cipela - Aminom Muadi.

Novinar iz Pariza objavio je tvit koji je pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama, a u kojem je sam izneo tvrdnju da je trudna Rijana ostavila Asap Rokija zbog prevare.

- Rijana i Asap Roki su se rastali. Rijana je raskinula sa njim nakon što ga je uhvatila da vara sa dizajnerkom cipela Aminom Muadi - piše u tvitu.

