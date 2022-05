RIJANA SE UDALA?! Sve je otkriveno, stavljena je tačka na TRAČEVE o varanju i raskidu ovog para! O ovome bruji ceo svet! (FOTO)

Može se lagano reći da je ovo Rijanina godina. Čeka dete sa osobom koju voli, kreirala je jednu od najlepših linija donjeg veša, ruši sve tabue i stereotipe kako bi trudnica trebalo da izgleda, oblači se, i tako dalje, spisak je dugačak. Na sve to, Met Gala joj je odala počast u obliku statue u njenom liku.

Nedavno su mediji pisali kako ju je njen dečko i otac njenog budućeg deteta, Asap Roki, prevario sa modnom dizajnerkom. Dizajnerka je svakako stavila tačku na sve rekavši da Rijana nema vremena da se bavi tračevima, naročito odkad je trudna.

Na njima svojstven način, par je odlučio da celom svetu, blago rečeno, „zapuši usta“. Definitivno je originalan i romantičan način na koji su to uradili, a to je objava nove pesme i spota Rokija.

Reper je u kako spotom, tako i tekstom pesme rešio dileme koje je svet imao. Time je demantovao neverstvo i raskid, a pored svega su se Rijana i on venčali.Svaki kadar, svaka slika, svaka reč dokazuje i pokazuje njihovu ljubav. Kroz tekst se upoznajemo sa njihovom intimom, vezom od početka do današnjeg dana.

''Prvo sam mislio da nije ništa... loše devojke žele samo da se zabavljaju...'', kaže Asap Roki na početku pesme. Reper veliča Rijanu i sve što je ona postigla, uradila, kako za sebe, tako i za njega i njegove prijatelje. Govori i o tome kako je sebe izgubio u slavi i novcu dok nju nije pronašao.

Prosidba u spotu je veoma kreativna. Asap Roki se smeši i pokazuje zlatan nakit na zubima na kojima piše: ''Udaj se za mene'', a Rijana se smeši nazad, dok na njenim zubima piše ''Hoću''.

Rijana u spotu nosi crvenu venčanicu i veo, gde jasno stavlja do znanja da odstupa od tradicije i ustaljenih i usiljenih normi.

''Zaljubio sam se u tebe, Čekaj, čekaj (zaljubio sam se u tebe), Anđele moj i Boginjo moja, kad mi se glava zamagli, Ti si moja srodna duša, moja boginja (moja srodna duša)'', stoji u pesmi koju je Roki posvetio Rijani.

