NE VERUJEM U PRIRODNU LEPOTU: Đanijevoj sestri odlazak pod nož nije doneo drugu mladost, već titulu kraljice plastičnih operacija! (FOTO)

Krajem sedamdesetih, krenula je za bratom koji je već počeo da gradi modnu imperiju. Kako je vreme prolazilo, dolazili su im veliki uspesi, ali je takođe bivalo jasno da Donatela sve manje liči na sebe.

Izgled italijanske dizajnerke Donatele Versaće danas je rezultat bezbrojnih estetskih popravki. One joj nisu donele drugu mladost nego zluradu titulu "kraljice plastičnih operacija". Previše botoksa, iskrivljene usne i naduveno lice od ogromnih doza hijaluronske kiseline stavili su Donatelu na vrh liste poznatih koji su se upropastili odlazeći "pod nož".

Rođena je u Ređio di Kalabrija, kao najmlađe od četvoro dece trgovačkog putnika i krojačice. Donatela je imala samo jedanaest godina kada je Đani počeo da je oblači u odeću koju je za nju dizajnirao i izvodi je sa sobom u noćne klubove.

- Od svih ljudi tamo, Đani je bio najrazuzdaniji. Onda je povukao mene i sada sam ja ona razuzdana. To je njegova krivica - rekla je jednom prilikom.

U to vreme je već počela da izbeljuje kosu. Krajem sedamdesetih, krenula je za bratom koji je već počeo da gradi modnu imperiju. Kako je vreme prolazilo, dolazili su im veliki uspesi, ali je takođe bivalo jasno da Donatela sve manje liči na sebe. Oni koji je dugo poznaju tvrde da je nekada bila prava lepotica i da joj uopšte nisu trebali kozmetički zahvati. To nagoveštavaju stare fotografije. Čak je i sama Donatela Versaće osetila potrebu da na Instagramu podeli snimak iz 1993. na kojem se vidi kako je izgledala pre no što je potpuno promenila izgled. Tada je imala 37 godina, a snimljena je na proslavi Met Gala u Njujorku. Društvo joj je pravio brat.

- Đani je te večeri bio moj stilista. Nisam mogla da dam mišljenje o bilo čemu. Odabrao mi je odeću, frizuru i šminku, čak i nakit. Ja se nisam pitala - prisetila se dizajnerka.

To nije bilo sasvim tačno. Đani je otvoreno govorio kako mu je sestra muza i pouzdani kritičar. Ukoliko se dogodi da ona neki model ne odobri, on je bio spreman da ga odbaci i crtež pocepa. On je u sestrin estetski sud bezgranično verovao. Posvetio joj je svoj prvi parfem "Blonde". Za njega, ona je bila savršena žena. Ipak, često su se sukobljavali. Dok se Đani lečio od raka grla, sestrin uticaj u kompaniji je toliko porastao da mu je gotovo postala takmac.

Donatela se 1997. godine našla na čelu imperije Versace nakon što je Đani ubijen u Majamiju. Zajedno sa ćerkom Alegrom uspela je da zadrži nasleđe svog brata i nastavi da osvaja modnu industriju. Kreacije Versace su i dalje predmet divljenja klijenata i modnih kritičara. Oni joj, uostalom, talenat i smisao za biznis nikada nisu poricali. Međutim, svaki put kada se ova žena pojavi u javnosti, više se bruji o njenom licu nego o garderobi. Česti su i komentari na internetu da je od sebe napravila karikaturu.

Za Donatelu se govorilo da je bila upravo onakva, kakva se obično zamišlja Italijanka - temperamentna, bujna i nepredvidiva. Njena pojava je bila ogledalo njenog karaktera. Bila je lepa u svojoj neobičnosti. Duga plava kosa oko tamnog tena i gotovo nevidljive obrve činile su da izgleda egzotično i senzualno, naročito u kombinaciji s ekscentričnim odevnim stilom.

Nažalost, ova je slika počela da nestaje početkom novog milenijuma. Tada je Donatela počela da se pretvara u simbol loše "plastike". Konačno, priznala je da je zavisna od estetske hirurgije, da je nezadovoljna prirodnim izgledom. Takođe je otkrila da je dvadeset godina bila u vlasti kokaina.

- Ne verujem da je moguće prirodno starenje. Ne verujem u prirodnu lepotu žene - izjavila je svojevremeno.

Ova uverenja su za nju postala pogubna. Uprkos činjenici da je fitness fanatik koji ne propušta nijedan termin u teretani, Donatela Versaće se ne može pohvaliti svežim i zdravim izgledom.

Autor: M.K.