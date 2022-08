PLJUŠTE ČESTITKE KRALJEVSKE PORODICE! Marklova napunila 41 godinu - kraljica dobro zna da je danas bitan dan za Megan!

Megan Markl danas i te kako ima povoda za slavlje - proslavljena glumica i vojvotkinja od Saseksa napunila je 41, a čestitke sa dvora tim povodom nisu izostale.

Ovo su, inače, mnogi očekivali - uzimajući u obzir već nepreglednu listu napisa o njihovim narušenim odnosima. Međutim, Kejt Midlton i princ Vilijam su joj putem zvaničnog naloga na Tviteru poželeli sve najlepše, bez ikakvih problema.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1