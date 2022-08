VAŽILA JE ZA SE*S SIMBOL 60-TIH, a onda je saznala da boluje od OPAKE BOLESTI! Šon Koneri je bio prvi Bond, a ona prva Bondova devojka!

Prva Bondova devojka plenila je lepotom i seksepilom, a onda joj je dijagnostikovana bolest koju je uporno zanemarivala!

Ljubitelji poznate filmske franšize o agentu 007, verovatno se sećaju prve Bondove devojke, zanosne švajcarske glumice Ursule Aneders (86), koja se rame uz rame sa Šonom Konerijem pojavila u prvom ''Džejms Bondu'' čiji je naziv nosio ''Doktor No''.

U poznatoj sceni na plaži, dok izlazi iz vode, Andersenova je plenila seksepilnošću i zanosnom figurom, a važila je za glavni seks-simbol tokom 60-ih godina prošlog veka.

Međutim, početkom 2000-ih njoj je ustanovljena osteoporoza - bolest kostiju koju je kako i sama kaže na početku ignorisala, što se na kraju ispostavilo kao veoma pogrešna odluka.

Koliko osteoporoza može da dovede do većih komplikacija ako se na vreme adekvatno ne leči, govori u prilog to da ona može drastično oslabljuje kosti - one tade postaju krhkije i lakše dolazi do preloma.

Osteoporoza dolazi praktično bez simptoma i znakova koji bi mogli ukazivati da se bolest razvija, i zbog toga se često kasni u postavljanju dijagnoze. Stručnjaci objašnjavaju da ona često ne izaziva bolove, sve dok ne dođe do preloma kostiju čak i usled pada sa sopstvene visine. Neki oboleli imaju simptome blagog savijanje ka napred, usled sabijanja kičmenih stubova. Pošto povećava rizik od preloma, oboleli često mogu da završe u invalidskim kolicima.

Pre 10-ak godina Andersenova je u jednom intervjuu izjavila koliko joj je teško to palo i da je zažalila što nije na vreme poslušala savet doktora. Ona pre dijagnoze nije osećala nikakve simptome.

- To mi je bilo jako čudno jer nisam osećala nikakve bolove, niti znakove upozorenja da sa mnom nešto nije u redu - izjavila je ona jednom prilikom.

Nedostatak kalcijuma u organizmu i njegovo nedovoljno unošenjeje ključni su uzrok osteoporoze. Ovaj mineral jača kosti, tako što utiče na njihovu gustinu, a samim tim i čvrstinu.

- To je bilo jako glupo od mene jer sam odbila da ozbiljno shvatim dijagnozu. Doktor me je savetovao da dnevno uzimam lekove koji sprečavaju slabljenje kostiju, kao i kalcijum kako bi one bile jake - rekla je ona.

Međutim, ono što joj je bilo čudno jeste to da je redovno unosila ovaj mineral uz pomoć mlečnih proizvoda i hrane bogate kalcijumom, ali u njenom slučaju pored neadekvatnog načina života i genetika igra veoma važnu ulogu.

Studije su pokazale da je osteoporoza pristutnija kod žena i prema statistikama pogađa jednu od pet žena starijih od 50 godina.

Jedan od razloga zašto nije na vreme počela sa terapijom, jeste bilo njeno svakodnevno odlaganje. Zato je prevencija "najbolji lek" i kada je osteoporoza u pitanju. Pre nego što dođete u kasnije godine, važno je da i u mladosti vodite računa. Vežbanje, pravilna ishrana, zdrav život, saveti doktora, kao i dovoljan unos vitamina i minerala može sprečiti da dođe do daljih komlikacija.

Autor: N.B.