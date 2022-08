Na današnji dan 1963 godine rođena je jedna od najboljih pevačica svih vremena - Vitni Hjuston.

Vlasnica neverovatno raskošnog glasa Vitni Hjuston obeležila je osamdesete i devedesete godine svojim velikim hitovima, a trag koji je ostavila na muzičkoj sceni retko ko može da nadmaši, po mišljenju mnogih ljudi širom sveta. Međutim, Vitni na svojoj koži nije osetila samo sjajne strane blistave karijere i slave...

Rođena je u Nju Džersiju, bila je treće i najmlađe dete Džona i Kisi Hjuston. Odrasla je slušajući džez, soul i gospel. Da krv nije voda pokazuje i činjenica ko joj je bila tetka - legendarna Areta Frenklin. Upravo ona je među prvima istakla njen neverovatan talenat. Osim što je posedovala poseban dar, život je nije štedeo.

Vitni, definitivno, potiče iz muzičke porodice. Sa mamom, takođe odličnom pevačicom, imala je prvi nastup još u 14. godini. A već kao tinejdžerka snimila je pesmu "Life is Party" sa grupom Majkla Zagera.

Iako je već tada dobila priliku da profesionalno zaplovi u muzičkim vodama, tome se usprotivila majka Kris, želeći da njena ćerka nastavi sa obrazovanjem. Kako je pevačicin talenat bio sve očigledniji, pospustila je i dozvolila Vitni da otpeva prateće vokale u numeri "I Am Every Woman" , koju je posle mnogo godina i sama snimila, pretovrivšipesmu u veliki hit.

Od namere da postane pevačica nije odustajala. Susret sa producentom Klajvom Dejvisom bio je presudan za ostvarenjen njene velike želje. Bio je ubeđen da će ona postići velike uspehe i nije pogrešio.

Pevačica sa najviše nagrada u istoriji muzike

Verovali ili ne, prvi album koji je snimila 1985. godine doneo joj je i prvog Gremija. Njen muzički prvenac postao je planetarno popularan, a ona je preko noći postala velika zvezda. Od tog momenta, nagrade su postale sastvavni deo njene karijere. I ne samo to!

Naime, završila je u Ginisovoj knjizi rekorda kao ženski izvođač sa najviše nagrada u istoriji svetske muzike. U njene ruke završila su ukupno 415 priznanja, između ostalih, dve nagrade Emi, šest Gremija, 30 nagrada Bilbord mjuzik, 22 Amerikan mjuzik nagrade.

Oprobala se i u ulozi glumice. Zaigrala je i u nekoliko filmova, od kojih "Telohranitelj" postigao najveći uspeh. Radnja oog filmskog ostvarenja opisuje prelepu ljubavnu priču, koju je dočarala Vitni rame uz rame sa Kevinom Kostnerom.

Sa druge strane, u privatnom životu nije imala mnogo sreće prilikom izbora svojih partnera. Njene veze sa glumcem Edijem Marfijem i ragbistom Rendijem Koniganom neslavno su se završile. Neki su u njoj, posmatrajući njen ljubavni život, videli emotivno nestabilnu ženu.

Jedna ljubav joj obeležila život

Ljubav koja je obeležila njen život bio je Bobi Braun. Zabavljali su se tri godine, a venčali 1992. Za njega je umela da kaže da je bio savršen muškarac za nju. Međutim, njihov brak je bio daleko od toga. Razveli su se, a ljudi bliski pop divi govorili su da ona Bobija nikada nije prebolela.

Iako se pričalo da je Braun njenu smrt teško podneo, posle smo četiri meseca od tragedije oženio je menadžerku Alisijom Eteridž.

Za nju ni nebo ne bi bila granica, da joj droga nije stala na put

Od brojnih nevolja koje su je zadesile u životu, najteže je podnela saznanje da se i njena ćerka Kristina drogira. Udarac iste jačine bila je i vest da se njena naslednica zabavlja sa usvojenim sinom Gordonom.

I majka i ćerka imale su slične tragične sudbine. Ćerka Vitni Hjuston i Bobija Brauna preminula je 2015. godine, šest meseci nakon što je pod sumnjivim okolnostima pronađana u kadi, bez svesti, sa modricama i izbijenim zubom.

Vitni je vodila večitu borbu sa porocima. Godinama je koristila krek, kokain, marihuanu. Dva puta je bila hapšena i dva puta je pokušavala da se skine sa droge na programu za rehabilitaciju. Pamti se i skandal iz 2010. godine kada je u jutarnjem programu CBS-a u kojem je trebalo da predstavi svoje kulinarsko umeće, pojela parče kreka i rekla da je to njena hrana.

Čini se da je breme slave jako teško podnosila, ali nikada nije odustajala od muzike. Nameravala je da se vrati na scenu. Početkom 2012. godine, počele su da kruže priče da Vitni ima novčanih problema, koje je ona ubrzo negirala. Radila je vredno na jednom mjuziklu, bilo joj je ponuđeno i mesto sudije na popularnom šou "X Factor". Nažalost, sudbina je sprelila veliki povratak legendare Vitni.

Neposredno pred smrt, viđena je u holivudskom klubu Tru u alkoholisanom stanju. Vidno pripitu pevačicu je obezbeđenje izvelo iz kluba, sa krvavim ogrebotinama na nogama.

Vest da je jedna od najboljih pevačica svih vremena preminula šokirala je ceo svet. Vitni je ušla u muzičku istoriju i u srca miliona fanova širom sveta. fanova.

Policija je slučaj zatvorila sa objašnjenjem da je Vitni umrla u kadi, tako što se slučajno udavila 11. februara 2022. godine. Kasnije, autopsija je pokazala da je pevačica u krvi imala preveliku dozu narkotika i lekova. Na njenoj sahrani prisustvovali su prijatelji i porodica, a dirljiv govor, održao je njen dugogodišnji prijatelj Kevin Kostner.

Volela je i žene?

U poslednjem dokumentarnom filmu o Vitni "Can I Be Me" otkriveni su malo poznati detalji o muzičkoj legendi.

Njena bliska saradnica, stilistkinja Elin Lavar, kao i pevačicin telohranitelj Kevin Amons, rekli su da je Vitni Hjuston bila biseksualka i da je imala dugu vezu sa svojom asistentkinjom Robin Kroford.

I pored brojnih spekulacija o turbulentnom životu Vitni Hjuston, jedno je sigurno - ne postoji nijedna osoba na svetu koja ne voli bar jednom njenu pesmu. Svojim glasom osvojila je scra ljudi širom planete, koji je obožavaju i danas, a njen najpoznatiji fan je Rijana.

Iako je planirala povratak na scenu, realnost je da nikada nije ni silazila sa nje. I danas se njene pesme pevaju uglas, a ljubitelji njene muzike joj odaju počast kroz brojne koncerte, izložbe, murale.

Autor: N.Ž.