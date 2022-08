UBILA DEČKA, PA SE SKINULA GOLA! Manekenka svojim činom ŠOKIRALA javnost, pa završila u OVOJ USTANOVI!

Htela da izvrši samoubistvo!

Manekenka i influenserka Kortni Kleni (25), koja je za posao koristila ime Kortni Tejlor, uhapšena je i prebačena u ustanovu za mentalno zdravlje nakon ubistva svog dečka. Kortni je nakon svađe izbola nožem Kristijana Obumselija (27), a komšije su čule buku iz luksuznog stana u Majamiju i pozvale policiju. Kristijan je prebačen u bolnicu ali je podlegao povredama usled velikog gubitka krvi, prenosi "TMZ".

Kortni je, nakon što ga je ubila, na svoje društvene mreže postavila golišave fotografije, jer je uglavnom zarađivala od Onli fans profila, a javnost ju je upoznala još davne 2015. godine u spotu Džej Zija i Bebe Rekse za planetarni hit "Me, myself and I".

Ona, naime, policiji nije otkrila motiv ubistva, ali je odmah rekla da želi sebi da oduzme život zbog čega je, po zakonu na Floridi, hitno prebačena u specijalizovanu psihijatrijsku ustanovu na posmatranje.

