OVO SU BILE POSLEDNJE REČI PRINCEZE DAJANE: Samo jedan čovek zna šta se zaista dogodilo kobne noći kad je POGINULA u saobraćajki

„Bože moj, šta se dogodilo?“ Ovo su navodno bile poslednje reči princeze Dajane. Uputila ih je francuskom vatrogascu Žavijeru Gourmelonu, jednom od prvih ljudi koji su 31. avgusta 1997. godine stigli na mesto strašne nesreće u pariskom tunelu Pont de l‘Alma.

Samo nekoliko trenutaka nakon što je izgovorila ovih pet reči, doživela je srčani zastoj i preminula.

Vatrogasac Gourmelon nije imao pojma ko je ona. Nije verovao da je „plavuša“ u zadnjem delu smrskane Mercedes-Benz limuzine teže povređena jer je imala otvorene oči i bila je pri svesti. Pre nego što su je izneli iz auta, držao ju je za ruku i tešio, govoreći joj da ostane mirna. Nakon prvih znakova srčanog zastoja vatrogasac je dao sve od sebe da oživi lepu princezu.

- Masirao sam joj srce i nekoliko sekundi kasnije ponovo je počela da diše. Bilo je to olakšanje, naravno, jer, kao osoba koja radi u hitnoj službi, želite da spasavate živote i to je ono što sam mislio da sam učinio – rekao je ranije za The Sun.

Kobna noć

Vatrogasac je priznao da mu je, tek kada su životno ugroženu ženu smestili u kola hitne pomoći, jedan od bolničara rekao da je to princeza Dajana.

- Da budem iskren, mislio sam da će preživeti. Koliko sam znao, dok je bila u kolima hitne pomoći, bila je živa i očekivao sam da će preživeti. Ali kasnije sam saznao da je umrla u bolnici. Bilo je to jako uznemirujuće. Sada znam da je bilo ozbiljnih unutrašnjih povreda, ali cela epizoda mi je još uvek u sećanju. Zauvek ću se sećati te noći – otkrio je Gourmelon.

Dajana je imala potres mozga, slomljenu ruku, posekotinu na budini i teške povrede grudnog koša. Nakon dvosatne operacije kojom su pokušavali da je spasu, lekari nisu uspeli da "nateraju" njeno srce da pravilno kuca i ona više nije dolazila svesti. Umrla je od unutrašnjeg krvarenja 31. avgusta 1997. u 4.53 ujutru po lokalnom vremenu, u bolnici Pitié-Salpêtrière u Parizu.

Osim tada 36-godišnje princeze, u teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo je i njen saputnik, tadašnji dečko Dodi Al-Fajed i vozač Mercedesa Henri Pol. Jedini preživeli svedok ove tragedije je Dajanin telohranitelj Trevor Ris-Džons, koji se ničega ne seća.

Nakon dugo vremena, britanski fotografi su ga uhvatili pre nekoliko dana pred prodavnicom u porodičnoj kupovini. Ožiljci na licu i dalje ga bolno podsećaju na tu grozomornu noć u Parizu.

Loš plan

Iako je te noći čuvao princezu, Ris-Džons radio je za porodicu Al-Fajed. Neki Dajanini biografi nagađaju da je upravo veliki privatni tim obezbeđenja bila jedna od stvari zbog kojih je Dajana uživala na odmoru s Al-Fajedovima na jugu Francuske.

Međutim, od početka je bilo jasno da boravak u Parizu neće biti nimalo opuštajući jer je princezu i Dodija pratila skupina od 30 paparaca.

Diajana i Dodi su 30. avgusta večerali u Imperial Suiteu u pariskom hotelu Ritz. Napustili su hotel neposredno pre ponoći i uputili se u Fajedov stan.

U svemu je veliku ulogu imao Henri Pol, tadašnji zamenik šefa obezbeđenja u hotelu Ritz, koji je došao na ideju da dva automobila kojima je Al-Fajedova svita putovala tog dana istovremeno krenu ispred hotela kako bi zavarali paparace. Potom, predložio je da bi on lično vozio princezu i Dodija u jednoj od hotelskih limuzina koja bi krenula kasnije, sa zadnje strane hotela.

- Nisam bio srećan s ovom idejom jer je to značilo da će Dodi razdvojiti službenike obezbeđenja, ali sam se složio s tim – rekao je kasnije telohranitelj Ris-Džons u istrazi o princezinoj smrti.

Na kraju su krenuli s planom koji je osmislio Pol, ali paparaci su ih čekali i dali se u poteru čim su se Dajana i Al-Fajed udaljili limuzinom Mercedes-Benz S-280.

Jedini preživeli

Princeza i Dodi su sedeli na zadnjem sedištu, Henri Pol je vozio Mercedes, a telohranitelj Trevor Ris-Džons bio je na suvozačkom mestu.

- U početku mi je rečeno da će Dodi i Dajana putovati bez obezbeđenja, ali rekao sam da to ne dolazi u obzir i da ću putovati s njima u vozilu – rekao je telohranitelj.

Nakon stravične potere s paparacima, sve se naglo zaustavilo kada je Mercedes udario u trinaesti stup tunela Pont de l‘Alma pri brzini od 196 km/h.

Trevor Ris-Džons je u nesreći koja je ubila sve njegove saputnike pretrpeo teške povrede glave i grudnog koša, bio je 10 dana u komi i slomio svaku kost na licu. Život mu je spasio vazdušni jastuk.

Lice mu je bilo potpuno smrskano i spljošteno. Hirurzi su morali da koriste stare fotografije kako bi rekonstruisali njegovo lice, a pri tome su koristili 150 komada titana.

Tada 29-godišnji Ris-Džons mesec dana je proveo u bolnici i isprva nije mogao da govori. Patio je od duboke amnezije i mogao je da komunicira samo šapatom i zapisivanjem.

Četiri minuta

Kasnije, u potrazi za detaljima u istrazi, rekao je da je poslednje čega se seća te noći bilo ulazak u automobil u Ritzu. To je značilo da mu „nedostaju“ četiri minuta iz sećanja.

Iako je Dodijev otac Mohammed Al-Fajed, kontroverzni vlasnik luksuzne londonske robne kuće Harrods, tvrdio da su Dajanu i njegovog sina ubili agenti britanske države, ta je teorija zvanično odbačena tek 2008. godine. Prema istrazi koju je vodio bivši komesar metropolitanske policije, Lord Stivens, zaključeno je da su Dajana i Dodi ubijeni zbog „izrazito nemarne vožnje pratećih vozila (op. a. paparaca) i vozača Mercedesa Henrija Pola“. Naime, 41-godišnji Pol je te kobne večeri imao 1,7 g/l alkohola u krvi, što je tri puta više od zakonski dozvoljenog limita u Francuskoj.

- Ja sam jedina osoba koja može ljudima da kaže istinu, a ne mogu da se setim – rekao je u intervjuu tri godine nakon nesreće, govoreći o ludim teorijama zavere prema kojima je upravo on glavni akter u zataškavanju zavere britanske bezbednosne službe da ubije Dajanu.

Takođe se prisetio da je princeza panično dozivala Dodijevo ime, te da ih je jurio beli Fiat Uno. Istakao je i da vozač kobnog automobila, Henri Pol, nije bio vidljivo pijan.

- Samo želim da znam šta se dogodilo – rekao je u intervjuu neposredno pre nego što je njegova knjiga „Priča o telohranitelju“ objavljena 2000. godine.

Beli Fiat

Prema tvrdnjama nekih istražitelja i autora, beli Fiat Uno vozio je 22- godišnji bodibilder Le Van Tan rođen u Francuskoj, čija porodica potiče iz Vijetnama, koji je tada navodno radio kao obezbeđenje u jednoj firmi. Veruje se da se njegov automobil sudario s princezinim Mercedesom, što je pri velikoj brzini doprinelo Polovom gubitku kontrole nad vozilom koje se potom zabilo u stub. Van Tan je, prema tvrdnjama očevidaca, pobegao s mesta nesreće i svoj beli Fiat kod kuće ekspresno prefarbao u crveno. Međutim, francuske vlasti su otkrile da nema dokaza koji bi potvrdili da je on bio uključen u sudar u tunelu Alma, a istraga je zaključena 2018. godine. Van Tan je negirao učestvovanje u nesreći i nije hteo da sarađuje u istrazi.

Ipak, za telohranitelja Ris-Džonsa beli Fiat Uno i danas je enigma jer mu se sećanje nije vratilo.

Samo šest meseci nakon nesreće vratio se da radi za Mohameda Al-Fajeda, ali ubrzo je dao otkaz u želji da „krene dalje sa životom“.

- Razumem da Trevor mora da učini sve što je moguće kako bi se potpuno oporavio i na kraju ostavio iza sebe tragične događaje iz prošlog avgusta – komentarisao je tada egipatski tajkun.

Ris-Džons je istakao da ne oseća ljutnju prema Al-Fajedu uprkos njegovom promicanju teorija zavere o nesreći. Vratio se u rodni okrug Šropšir i neko vreme radio u lokalnoj sportskoj prodavnici.

Obična nesreća

Nakon što je kratko radio kao obezbeđenje za Ujedinjene nacije, stekao je bogatstvo radeći za Halliburton, teksaškog naftnog diva. Preselio se u Ameriku i bio je šef službe bezbednosti za Irak baš tokom najgorih godina rata u Iraku.

Vratio se u Šropšir pre pet godina kada je započeo da radi na poziciji koju još uvek obavlja. Naime, radi kao globalni šef obezbeđenja u AstraZeneci, kompaniji koja stoji iza oksfordske vakcine protiv kovida.

Iako je istragom potvrđeno da ne snosi nikakvu krivicu za smrt Dajane i Dodija, rekao da se i dalje oseća odgovornim jer se to dogodilo „u njegovoj smeni“.

- Smatram to nesrećom koja je mogla da se izbegne jer je Henri Pol pogrešio kad je seo za volan automobila iako je znao da je pio. Nije nikome od nas rekao da nije sposoban da vozi. To je bila greška. Prihvatio sam nalaz istrage. Bila je to obična nesreća u vožnji pod uticajem alkohola uzrokovana brzinom. I to je ono što se dogodilo – rekao je u intervjuu za Irish Times iz 2000. godine.

