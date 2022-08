ZNA SE KO JE ČOVEK ČIJE JE OBEZGLAVLJENO TELO PRONAĐENO KOD ZRENJANINA: Umro sedeći jer mu se slošilo, a onda su ga napali psi lutalice! JEZA!

Zrenjaninska policija ima opravdane sumnje da obezglavljeno telo pronađeno u jednom vikend naselju nadomak Zrenjanina ipak pripada nedavno nestalom Goranu Džuniću (47) iz Kikinde što su saopštili i porodici nestalog.

Goranov brat Dragan Džunić kaže za „Blic“ da je danas bio u Policijskoj upravi u Zrenjaninu gde su mu predočili sve dosadašnje rezultate istrage kao i delimičan izveštaj sa obdukcije, kao i da sumnjaju da pronađeno telo pripada Goranu kao što se i sumnjalo.

- U policiji su mi rekli da su 90 odsto sigurni da je to moj brat. Rekli su mi da je viđen na kružnom toku nedaleko od mesta gde je pronađeno telo i da je tražio od obezbeđenja obližnje fabrike vodu koju su mu dali. Nije se osećao dobro. Valjda je potražio spas u hladovini pošto je tog dana bilo vruće i seo je u obližnji šumarak gde mu se slošilo i preminuo je navodno u sedećem položaju a onda su ga spopali psi lutalice. Rekli su mi i da je obdukcija pokazala da ništa ne ukazuje na to da je došlo do nasilne smrti već da je umro prirodnom smrću – priča nam Dragan u neverici ne želeći i dalje da se pomiri sa mogućnosti da je u pitanju njegov brat.

Kaže da je molio inspektore da mu pokažu fotografije tela jer je ubeđen da bi ga prepoznao ali mu to, zbog stanja u kome je nađeno telo nisu dozvolili.

- Rekli su mi samo da je telo u fazi raspada i da se tetovaže skoro uopšte ne vide jer je koža stigla do kosti i potamnela. Takođe su mi rekli da su u gornjoj vilici pronađeni veštački zubi kao što smo im ranije i predočili ali da ima i dole nekoliko veštačkih zuba za koje mi ne znamo ili se ne sećamo da je imao takav zahvat. Sada idemo kod Goranovog zubara da proverimo njegov karton jer je tamo detaljno sve upisano a rekli su nam iz policije i da će od naše majke uzeti uzorke za DNK analizu koja bi konačno trebalo da pokaže da li je to naš Goran ili nije – objašnjava nam Dragan.

Kako priznaje, previše stvari se poklapa u čitavoj priči oko Goranovog nestanka što je Dragana i njegovu porodicu dovelo u sumnju da je ipak reč o Goranu.

