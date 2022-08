AMELIJA (6) SE UDAVILA, A OTAC NIJE NI PROBAO DA JE SPASE: Novi detalji TRAGEDIJE u Grčkoj bude SUMNJU - EVO ZAŠTO!

Otac devojčice Amelije (6) koja se udavila u Korintu u Grčkoj pušten je iz pritvora nakon hapšenja, ali nije mogao da prisustvuje sahrani ćerke koja je održana juče. On je priveden nakon što je pronađeno telo njegove ćerke i saslušan je. Pušten je uz rigorozne uslove i ne može da napusti zemlju.

Istraga o slučaju koji je potresao Grčku je u toku.

Kako pišu grčki mediji, malena Amelija je na dan kada se utopila, otišla sa ocem, državljaninom Albanije, na ručak i na udaljenu plažu. Njena majka je rekla da je otac provodio vreme sa Amelijom kad god nije radio i da se devojčica nikada nije žalila na njega. Roditelji Amelije (6) su rastavljeni.

Kako se dogodila tragedija?

Otac i ćerka su posle jela doplivali do čamca koji je Amelija volela. Udaljenost od kopna bila više od 10 metara, a njih dvoje su bili obučeni i obuveni. Kako se navodi, more je bilo uzburkano zbog lošeg vremena.

Otac je ćerki stavio prsluk za spasavanje. Kako je rekao obalskoj straži, kada su prišli čamcu, pokušao je da podigne ćerku u čamac, ali se ona okliznula.

Prema njegovim rečima, tada je Ameliji spao prsluk, pa je ona potonula.

Šta je sumnjivo?

Ono što je policiji sumnjivo od početka jeste to što otišli na udaljenu plažu, iako u blizini ima mnogo lepših mesta na kojima ima dosta ljudi. Telo male Amelije je pronašao ronilac, a devojčica je bila potpuno obučena i obuvena.

Drugi signal koji izaziva sumnju jeste taj što otac devojčice nije bio u blizini kada je njeno telo izvučeno. On se pojavio kasnije i bio je u suvoj odeći, što je ponovo probudilo sumnju u njegovu moguću krivicu.

Otac je istakao da je bio sa ćerkom u moru i da je ona potonula. Pravdao se da nije mogao da joj pomogne jer boluje od astme. Rekao je da je dozivao pomoć, ali je moguće da ga niko nije čuo jer zbog astme nije mogao da viče.

Kako navode grčki mediji, otac je navodno išao dva kilometra motorom da bi pozvao pomoć, a kada je ušao u svoj stan prvo je napunio mobilni telefon pa je pozvao policiju.

Pozivi policiji

Hronologija tragedije od kada je upućen prvi poziv policiji traje ukupno 23 minuta.

Prvi poziv policiji je navodno stigao u 14:45, iz zgrade u kojoj otac živi. Kako se nisu sporazumeli, otac je ponovo pozvao policiju u 14:47, gde je uspeo da ih obavesti gde se nalazi i šta se dogodilo.

U 14:50 policija je obavestila lučku upravu Korinta, a patrola je u stan oca stigla u 15 časova. Svi zajedno su krenuli ka plaži gde se dete utopilo. Ronilac, koji je izvukao dete iz vode je pozvao policiju oko 15:08.

Sahrana male Amelije

Amelija će biti sahranjena danas u Albaniji. Njen otac neće prisustovati sahrani jer mu je zabranjeno da napušta zemlju zbog istrage.

On je saslušan, izneo je svoje viđenje situacije, a kako pišu grčki mediji tereti se za zanemarivanje deteta.

Albanac je rekao da svoju ćerku nikad ne bi povredio, i da se od ove tragedije nikad neće oporaviti.

„Ovo dete je bilo ceo moj život, za to sam živeo, za to sam radio. Dolazio bih svako popodne s posla i pokupio bih ga. Ne bih ga povredio. Uradio sam sve što sam mogao“, rekao je otac devojčice.

Dodao je da mu je ćerka davala snagu.

"Otišla je moja duša, moja srce. Izgubio sam svet pod nogama, živeo sam za ovo dete", rekao je otac.

Njegov advokat Spiridon Bitsakos je primetio da je njegov klijent „mogao da vidi da se dete davi, ali je bio u takvom šoku da ne razume gde se nalazi“.

"Zašto je otac odveo dete na tako udaljenu plažu"

O ovom tragičnom slučaju govorio je ronilac koji je izvukao telo devojčice.

"Dete smo izvukli obučeno. Normalna odeća, šorts, majica, sandale koje dete nosi u šetnju, u školu, na igralište", dodaje ronilac Pavlos Bounas.

Istekao je da otac deteta nije bio na licu mesta, kao ni bilo ko od rođaka.

"Dete je ostalo samo, u moru, u vodi. Prvi izgovor otac je dao policajcu i naravno rekao, da je otišao jer nije imao bateriju na telefonu da bi pozvao nekog", kaže on.

Ronilac je istakao da su otac i dete jeli daleko od mesta utapanja, ali i da mu je, kada se otac vratio, odeća bila suva.

„Ne mogu da razumem kako roditelj koji zna da mu je dete jelo, može da ga odvede da se kupa. Ne mogu da prihvatim da je on, dok su jeli u kafani na Isthiji, gde je bilo toliko ljudi, odlučio da vozi 6-7 kilometara i da ode na udaljenu plažu, gde u to vreme nije bilo nikoga. Druge plaže, koje su bile bliže mestu gde su jeli, imale su ljude koji su mogli da pomognu da se dete spase", naveo je on u svojim izjavama.

Istakao je da ne zna koliko je dete dugo bilo u vodi.

"Moglo bi da bude od 20 minuta, ali do sat vremena ili sati. Ne mogu to da kažem ni sam. Ali kada sam dete izvukao na površinu dete je bilo plavo i po svemu sudeći mrtvo, što su kasnije ustanovili hitna pomoć i bolnica", naveo je ronilac.

"Ja, međutim, ne mogu sebi da objasnim kako je otac ostavio dete u vodi, pobegao i otišao da napuni mobilni da zove i traži pomoć. Mislim, nije mogao da uđe u vodu i da je izvuče, zar nije mogao da ode do obližnje kuće i da vikne 'upomoć?', upitao je ronilac.

Šta kažu komšije?

Komšije oca Albanca kažu da su ga stalno viđali sa ćerkom, ali da je odavao utisak da nije posvećen detetu.

Jedna komšinica je rekla da su ga više puta videli kako devojčicu vozi na motoru, a da dete nema kacigu.

Ona ističe da nije ni znala da su se Amelijina majka i Albanac rastali. Dodala je da je Amelija bila srećno i pametno dete.

Komšinica je navela da joj nije jasno zbog čega je otac odlučio da vodi ćerku na tako udaljenu plažu, pored toliko prelepih plaža u blizini stana.

