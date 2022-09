P*RNOGRAFIJA MI JE UNIŠTILA PORODICU! Isplivale privatne prepiske Kim Kardašijan i Kanjea Vesta!

Slavni reper Kanje Vest ponovo je progovorio o problemima oko starateljstva koje ima sa svojom bivšom suprugom Kim Kardašijan te je objavio njihove SMS poruke na svom Instagram profilu. U njima ona traži da on prestane da se ponaša tako kako se ponaša.

Takođe je priznao i da je zavisnost o pornografiji uništila njegovu porodicu, kao i to da Kim može da donosi odluke o školovanju njihove dece jer je ‘polubelkinja‘.

Fotografije njihovih SMS poruka, koje su u međuvremenu izbrisane, pokazale su da se Kanje protivi Kiminom izboru škole za njihovo četvoro dece. Deca inače pohađaju privatnu predškolsku ustanovu u Los Anđelesu, a reper bi očigledno hteo da ipak idu u školu koju je on osnovao - Donda Academy.

Reper je zaključio da neće oni odlučivati gde će njegova deca ići u školu.

On je potom pozdravio sestre Kardašijan, pa se takođe osvrnuo i na druge sadašnje i bivše partnere poznatih sestara - Tristana Tompsona, Skota Disika i Travisa Skota, koje je nazvao ‘donatorima sperme‘, dodavši ‘zajedno smo u ovome‘.

U objavljenim SMS porukama koje je razmenio s bivšom suprugom, dotakao se i bivše tašte Kris Džener, koja je izgradila ćerkinu karijeru, a Kanje je smatra manipulatorkom.

