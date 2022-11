Komičar se proslavio u popularnoj emisiji, a popularnost mu je porasla nakon veze i veridbe s poznatom pevačicom.

Komičar Pit Dejvidson (29) ili je bio u vezi ili su ga povezivali s brojnim slavnim zvezdama poput Arijane Grande, Kim Kardašijan, Kaje Gerber, Fibe Dinevor, a kako pišu strani mediji, trenutno je u vezi s modelom Emili Ratajkovski.

Mnogima nije jasno kako je Pit uspeo zavesti sve ove lepotice, a sada se oglasila žena koja je stručnjak za govor tela, Džudi Džejms, koja je objasnila zašto žene njega smatraju privlačnim.

Džudi je Pita uporedila s mačjom travom, odnosno biljkom koju polno zrele mačke obožavaju te je rekla kako je "fatalno privlačan ženama". Razlog tome je njegova prirodna opuštenost, ali i prošlost njegovih veza koje ga čine poželjnim.

- On je kao terapija za žene koje su izašle iz veze. Ne samo da Pit izgleda kao tip koji, metaforički rečeno, osvaja izvan svoje kategorije, već tako deluje i svojim govorom tela. On izgleda kao da je očaran slavnim ljudima, ali na pozitivan način. Što su žene lepše to imaju veću tendenciju da privuku arogantne narcisoide, a Pit je čista suprotnost tome i to je ženama osveženje - rekla je Džejms.

- Duhovitost može biti jednako bitna kao mišići, pogotovo ako zbija stvarno dobre šale ili se ismejava s vašim bivšim dečkom - rekla je, osvrćući se na Pitove šale o Kanje Vestu, koji mu nije ostao dužan.

Spekulisalo se i da Pit osvaja žene zbog svoje obdarenosti, kada ga je prijatelj Džej Farou raskrinkao i otkrio kako stoje stvari.

Stvarno je toliki. Tačnije, dug je 23 centimetara. Jednom sam pričao sa njim i pitao ga kako uspeva da osvoji toliko devojaka, a on mi je odgovorio da svoj uspeh duguje "obdarenosti". Rekao mi je: "Da, brate, 23 centimetara je dug" - otkrio je Farou, pa istakao da je njegov prijatelj "sladak tip", ali jako "ranjiv".

