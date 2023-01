Šokiraćete se kad vidite!

Poznate ličnosti, što na javnoj, a što na domaćoj sceni, ne vole i retko ko obično i priča o svom privatnom životu. Jedan od njih, svetska zvezda u muzici, detalje svog rođenja nije otkrivao, ali po svemu sudeći, njegovoj majci nije bilo nimalo lako, ali je uspela da kroz sve što je prošla, iznese na svojim leđima i danas je ponosna na uspeh svog sina.

Verovali ili ne, reč je o Džastinu Biberu. Za pevačem su milioni pripadnica lepšeg pola uzdisale i pre, a ne može se reći da to nije slučaj i danas. On ima 28 godina i od tinejdž zvezde je porastao u profesionalca.

Međutim, svega toga ne bi bilo da njegova majka Peti Melet sa 17 godina nije donela pravu odluku i odbila da abortira.

Peti je pre trudnoće preživela seksualno zlostavljanje i sve posledice koje ono nosi. Osećala je sramotu, ličnu krivicu zbog svega što joj se desilo, pokušala je i samoubistvo. To je bila kulminacija godina patnje, drogiranja, alkoholisanja. Sve to Peti je pretočila i u knjigu, koja je sedam dana nakon objavljivanaj postala bestseler "Njujork tajmsa". Želela je da njeno iskustvo pomogne drugima.

Sa 17 godina bila je trudna sa Džastinom. Ohrabrivali su je da abortira, ali, kaže Melet, to je za nju bila neprihvatljiva opcija.

Jednostavno, znala sam da ne mogu. Znala sam samo da treba da ga zadržim. I da dam najbolje od sebe. Znate, nisam znala kako ću sve to, ali jednostavno nisam mogla da odustanem - rekla je Melet.

Kada je prvi put čula svog sina da plače, to je, kaže, bila muzika za njene uši. Zna, kaže, da to sada zvuči ludo, ali on je zvučao kao da peva.

Ostalo je istorija, od njegove karijere do ženidbe i novog poglavlja u životu.

Autor: N.Ž.