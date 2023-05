HOLIVUDSKA ZVEZDA LJUBI ZGODNOG BALKANCA! Šarliz Teron posle 8 godina KONAČNO srećna, a evo ko je osvojio njeno srce! (FOTO)

Glumici Šarliz Teron je poslednja veza za koju javnost zna bila s glumcem Šonom Penom, a sada je uhvaćena s novim dečkom u svom gradu Los Anđelesu.

Holivudska zvezda Šarliz Teron (47) uhvaćena je u Los Anđelesu u društvu novog dečka, kada su zajedno ulazili u restoran na nedeljni ručak u Los Felizu i u opuštenim izdanjima šetali ulicom držeći se za ruke. Paparacima nije promaklo da je uhvate ni kada je ova slavna lepotica iskoristila priliku da pomiriše usputno cveće.

Glumica važi za jednu od najlepših žena sveta, pa je sve zanimalo ko je zgodni muškarac koji je ukrao njeno srce, a on je, verovali ili ne, čovek po imenu Aleks Dimitrijević iz Los Anđelesa visok 190 centimetara, koji dolazi s našeg podnbelja.

so adorable! 🥹💛 charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california. pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ