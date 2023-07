PREMINUO POZNATI PEVAČ! Porodica saopštila potresne vesti!

Pevač Vins Hil preminuo je u 86. godini.

Pevač, najpoznatiji po pesmi "Edelvajs", preminuo je mirno u svom domu, saopštila je u petak njegova porodica.

Njegovi najmiliji su podelili izjavu na njegovom Tviter nalogu, potvrđujući tužnu vest o njegovoj smrti i hvaleći njegovu "muzičku zaostavštinu".

- Nažalost, moramo da podelimo vesti koje niko od nas ne želi da čuje. Veoma nam je žao što moramo da vam kažemo da nas je Vins napustio. Preminuo je mirno kod kuće Vince je stvorio muzičko nasleđe... Njegove pesme će zauvek ostati u našim srcima Evo za tebe V... ti prokleta legendo - istakli su.

