OPTUŽILE JE DA IH JE SEKSUALNO UZNEMIRAVALA! Pop zvezda na meti svojih plesačica, evo detalja!

Izvor: Pink.rs, Republika.rs, Foto: Tanjug AP/Joel C Ryan | |

Američku pop zvezdu Lizo tri bivše plesačice optužile su za seksualno uznemiravanje, podvođenje i stvaranje neprijatlskog radnog okruženja.

Melisa Vivijan Džeferson, kako je pravo ime pevačice, optužena je da je prekršila zakon i zbog verskog uznemiravanja, kao i za diskriminaciju zbog invaliditeta.

Kristal Vilijams, Arijana Dejvis i Noel Rodrig, koje su radile za njenu firmu "Big Grrrl Big Touring Inc", tvrde da je Lizo vršila pritisak na bivšu plesačicu da pleše s golim izvođačima u klubu u Amsterdamu.

Kako dalje navode, Lizo je posramljivala arijanu zbog njene velike telesne težine. Plesačice koje traže suđenje pred porotom tvrde i da je Šarlin Kvilgi, šefica plesnog tima, osuđivala plesačice zbog upuštanja u seks pre braka i da je koristila svaku priliku da propagira svoju veru, kao i da se raspravljala na društvenim mrežama o nevinosti jedne plesačice.

U tužbi se dalje navodi da su tokom pevačicine rijaliti emisije "Watch Out for the Big Grrrls", takmičari bili "izloženi otvoreno seksualnoj atmosferi koja je prožimala njihovo radno mesto" i bili pod pritiskom da učestvuju u golišavom fotografisanju.

Svetska zvezda Bijonse u svojoj pesmi "Break My Soul" nabraja i Lizo kao jednu od ženskih ikona, a sinoć je prvi put na svojoj turneji odlučila da izbaci njeno ime iz pesme, što su svi shvatili kao reakciju na pevačicin skandal.

Autor: pink.rs