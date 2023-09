PEVAČICA HITNO OPERISANA! Morala da otkaže nastupe širom Evrope!

Svetska muzička zvezda, pevačica Florens Velč, otkrila je da je imala operaciju koja joj je spasila život. Frontmenka "Florence and the Machine" je otišla na operaciju šest dana nakon otkazivanja niza koncerata, koje je imala zakazano širom Evrope.

Na svom Instagram profilu pojasnila je svojim fanovima da još uvek nije dovoljno jaka da podeli muku kroz koju je prošla, ali je obećala druženje u Portugalu 1. septembra.

- Jako mi je žao što sam morala da otkažem zadnjih nekoliko nastupa. Moja su stopala u redu, ali završila sam na hitnoj operaciji zbog razloga za koje se još ne osećam dovoljno jako da ih podelim, no to mi je spasilo život. I završiću svoju turneju ‘Dance Fever’ u Lisabonu i Malagi (možda jedino neću toliko skakati kao inače, ali vi to možete učiniti umesto mene - stoji u saopštenju u pevačice na ovoj mreži:

- Dovoljno je reći da bih volela da su mi pesme manje tačne u svojim predviđanjima. Ali kreativnost je način suočavanja, mitologija je način pronalaženja smisla. A mračna bajka o Dave Feveru, sa svim svojim čudnim proročanstvima, pružiće mi preko potrebnu snagu i katarzu.

Pre šest dana pevačica je otkrila da prema savetu lekara „Florence and the Machine“ neće nastupati na „Zurich Open Air festivalu“ i „Rock en Seine“.

Autor: N. Ž.