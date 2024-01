UŽASNA TRAGEDIJA DRMA HOLIVUD! Glumac poginuo zajedno sa MALOLETNIM ĆERKAMA!

Kristijan Oliver (51) poginuo je kada je avion kojim je leteo sa porodicom pao i srušio se pored obale jednog ostrva

Američki glumac koji je glumio u Indijani Džonsu i filmu "Speed Racer" poginuo je zajedno sa svoje dve ćerke, stare 10 i 12 godina, u avionskoj nesreći na Karibima.

Pilot aviona je takođe poginuo zajedno sa Oliverom i njegovom decom, Maditom i Anik. Glumac se pojavio u nekoliko hitova na velikom ekranu, uključujući "Saved By The Bell" i "Valkyrie".

Stravična nesreća se dogodila se u četvrtak oko podneva, kod obale Bekije. Malo ostrvo je deo Svetog Vincenta na Karibima.

#STVINCENT: US actor Christian Oliver, 51, who appeared in Speed Racer is revealed as the victim of the Bequia plane crash that also killed his daughters aged 10 and 12 and the pilot. Oliver's real name was Christian Klepser. pic.twitter.com/AqGbjfJ6KJ