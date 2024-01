NA NOVE BEKAMOVE VRELE FOTKE ČAK NI FRAJERI NISU IMUNI: Bivši fudbaler se razgolitio pa ponovo RAZLUDEO ženski svet! (VIDEO)

Dejvid Bekam snimio je golišavu reklamu i to za svoj novi parfem koji predstavlja ovih dana.

Dejvid Bekam doveo je svoje obožavatelje do ludila nakon što se razgolitio kako bi promovisao svoj novi parfem u uzbudljivom videu.48-godišnji bivši fudbaler pokazao je svoje mišiće i tetovaže dok leži na krevetu u raskopčanoj beloj košulji, a intrigantni video objavio je i na svom profilu na Instagramu. Snimila ga je fotografkinja Kes Blekbird, a Dejvid je zavodljivo gledao u kameru i pokazivao svoje impresivne trbušnjake i bicepse kao da su na izložbi, sve to zbog True Instincta, njegova novog parfema.

"Predstavljam svoju potpuno novu parfemsku vodu, True Instinct... Svidelo mi se snimanje sa Kes Blekbird", napisao je u opisu.

Obožavatelji su ga odmah pohvalili, a mnogi su zaključili da dobro zna šta radi.

"Mmmm, želim ovo", "Sviđa mi se", "Gde ga možemo nabaviti", "Ovaj čovek stari poput vina", "Ma osvojio si me u prvoj sekundi", "Ako miriše tako dobro, kako on izgleda, kupujem", "Neverovatno kako i dalje ima ovako dobro telo", "On je san snova, kažem to kao muškarac koji inače voli žene", "Srce mi preskače", samo su neki od komentara koje je dobio.

Autor: Pink.rs