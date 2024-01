KONAČNO ISPLIVALA ISTINA NA VIDELO! Glumica Sofija Vergara otkrila zbog čega se RAZVELA od poznatog kolege: Moj brak se raspao jer...

Šok!

Vest o razvodu glumice Sofije Vergare i Džoa Manganijela prošle godine šokirala je njihove obožavaoce širom sveta, a kolumbijska glumica je sada u intervjuu za španski "El Pais" otkrila razlog neočekivanog kraja ljubavi.

- Moj brak se raspao jer je Džo bio mlađi od mene i želeo je da ima decu, a ja nisam želela da budem stara mama. Osećam da to ne bi bilo fer prema bebi. Poštujem onoga ko to radi, ali to više nije za mene. Dobila sam sina sa 19 godina, koji sada ima 32 godine, i spremna sam da budem baka, a ne majka - rekla je ona.

Podsećanja radi, Sofija Vergara i Džo su prošle godine objavili da se razvode posle sedam godina braka, piše Page Six.

- Doneli smo tešku odluku da se razvedemo. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno o drugom, ljubazno molimo da se poštuje naša privatnost u ovom trenutku dok se krećemo u ovoj novoj fazi naših života - navodi se u zajedničkoj izjavi medijima.

Glumac hrvatskog porekla zaprosio je zvezdu 'Moderne porodice' na Badnje veče 2014. na Havajima tokom zalaska sunca. Prošlo je šest meseci nakon što su počeli da se zabavljaju. Oni su rekli sudbonosno 'da' u novembru 2015.

Autor: N. Ž.