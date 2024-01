PRVE FOTKE KRALJA ČARLSA PRED OPERACIJU! Ceo svet sada priča o IZRAZU LICA engleskog monarha! (FOTO)

Kralj Čarls III je fotografisan kako jutros napušta Klarens haus dok se sprema da ode u bolnicu da se podvrgne lečenju uvećane prostate. Čarls III će se podvrgnuti korektivnoj proceduri nakon što mu je dijagnostifikovano benigno stanje - i odložio je svoje angažmane za period nakon oporavka.

On je odvezen iz kraljevske rezidencije Klarens hausa nešto posle 8.30, pošto je stigao juče posle povratka u London helikopterom sa imanja Sandringem u Norfolku.

Kralj Čarls se odmarao Sandringemu od prošlog petka nakon što je tamo doleteo sa kraljicom Kamilom iz Birkala, u njegovoj privatnoj kuće u blizini Balmorala u Aberdinširu. To dolazi nakon što princeza od Velsa ostaje u bolnici nakon što je podvrgnuta abdominalnoj operaciji. Očekuje se da će Kejt Midlton obaviti zvanične obaveze do posle Uskrsa.

