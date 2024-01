OGLASILA SE ŽENA KOJOJ JE BRITNI SPIRS UNIŠTILA BRAK: Sve je počelo kad mu je pevačica ULETELA u auto, a evo od koga je BEŽALA! (FOTO)

Njena veza s Galibom započela je nedugo nakon što je neslavno obrijala glavu i napala fotografe kišobranom. Beri je podnela zahtev za razvod 18. januara 2008.

Pevačica Briti Spirs je navodno uništila brak fotografa Adnana Galiba 2008. godine, ali joj je njegova supruga večno zahvalna.

- Tako sam zahvalna što je, iz bilo kog razloga, ova neverovatna osoba ušetala u život mog supruga i uklonila ga iz mog - izjavila je Azlin Beri za Us Weekly u intervjuu o raspadu svog braka.

Beri je bila u braku s fotografom Adnanom Galibom između 2003. i 2008. godine. Galib je Spirs upoznao 2007, kada je ona uskočila u njegov auto kako bi izbegla agresivne paparace. Tada su započeli višemesečnu romansu.

Britni nije ni znala da je fotograf oženjen

Beri je optužila Galiba da je manipulativan i tvrdila da nije imala snage da izađe iz tog nezdravog braka, a onda joj se pružila prilika za to.

- Britnina prisutnost bila je dovoljno jak katalizator da prekine brak i zapravo sam joj jako, jako zahvalna. Sigurna sam da bih se ubila da sam ostala u toksičnoj vezi", rekla je Beri. S druge strane, Britni je u svojim memoarima "The Woman In Me" pisala da nije imala pojma da je Galib oženjen kad su počeli da se viđaju.

Počela da se zabavlja s fotografom nakon neslavnog incidenta

Beri je rekla da fotograf nije bio uvek iskren kad je u pitanju njegov status veze. Takođe je tvrdila da je otac Britni, Džejmi Spirs, pokušao da pevačici otkrije istinu o Galibovom identitetu, ali nije uspelo.

- Ako imate izbor između slušanja nekoga ko vam je na neki način ukrao identitet i zgodnog tipa s jakim naglaskom koji je spreman da vas tretira kao ljudsko biće, dobićete ono što želite”, objasnila je Beri.

Spirsina veza s Galibom započela je nedugo nakon što je neslavno obrijala glavu i napala fotografe kišobranom. Beri je podnela zahtev za razvod 18. januara 2008.

Autor: Pink.rs