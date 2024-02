HARI PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON KRATKE POSETE OCU! Čarlsu nije posvetio ni SAT VREMENA, a ono što mu je sad uradio je NEMILOSRDNO

Princ Hari nije pominjao rak svog oca kada se pojavio u Las Vegasu da održi "ultrabritanski" govor upoređujući ragbi sa američkim fudbalom na sinoćnoj ceremoniji dodele NFL nagrada.

Vojvoda od Saseksa je doleteo u Grad greha samo 24 sata nakon što je sleteo u Los Anđeles posle putovanja do Londona gde je išao da poseti svog oca, kralja Čarlsa na 45 minuta.

Nije se očekivalo da će princ Hari ponovo biti viđen sve do sledeće nedelje kada je najavljeno da će da otputuje sa Megan u Kanadu na događaj Invictus Games, ali je šokirao publiku kada se pojavio da dodeli nagradu za čoveka godine Voltera Pejtona. Pobednik, Pitsburg Stilers u defanzivnom meču Kamerona Hejvorda, bio je podjednako iznenađen dok je grlio vojvodu, pre nego što je uzviknuo: "Prinče prokleti Hari".

“Prince fricken Harry…Man, I’m in shock that’s Prince Harry!” pic.twitter.com/BbEe30Szaj

Hari se u četvrtak uveče pojavio u javnosti prvi put od objavljene dijagnoze raka kralja Čarlsa - ali na ovom događaju nije bilo reči o njegovom ocu, koji je započeo lečenje raka.

Nekoliko sati ranije kada je prisustvovao ceremoniji dodele nagrada sa Tomom Kruzom u Londonu, princ Vilijam se zahvalio javnosti na podršci.

Prince Harry presents the Walter Payton Man of the Year @NFL @camhey97 ⭐️ pic.twitter.com/H6sFv3TcoZ