KIM KARDAŠIJAN I BEKAM U VEZI?! UPAREN STAJLING IH JE ODAO! Pojavili se zajedno na žurci poznatog repera i time pogrejali priče o LJUBAVNOJ ROMASNI!

I dok njen bivši suprug Kanje Vest sa svojom novom izabranicom Bjankom Sensori svakodnevno provocira javnost skandaloznim ponašanjem i njenim doslovno golim izdanjima, kod Kim Kardašijan izgleda da važe one stare poslovice: "Ispod mire trista vire" ili "tiha voda breg roni".

Iako dva meseca kruže priče da je njen novi partner momak prezimena Bekam, ali ne Dejvid, na koga svi prvo pomisle, već drugi sportista - Odel Bekam Džunior, zvezda američkog fudbala, najpoznatija svetska starleta samo ćuti.

I čini se da se Kim Kardašijan i Odel Bekam Džunior uopšte ne trude da zaustave glasine o svojoj vezi, već baš suprotno - kao da ih samo podgrevaju. Najpoznatija Kardašijanka pre dva meseca bila je na proslavi 31. rođendana svog 12 godina mlađeg 'prijatelja' u Njujorku, pored brojnih svetskih faca koje su bile među zvanicama, a prošlog vikenda njih dvoje su zajedno otišli na Džej-Zijevu žurku, koju je reper organizovao pred dodelu Gremi nagrada u Los Anđelesu, a za tu priliku - čak su i stajling uparili.

Kim Kardashian and Odell Beckham Jr.

are reportedly "getting serious” and are working on next steps towards a relationship. pic.twitter.com/P0B5Ca0HMt