JEZIVO! Mreže usijala SKANDALOZNA izjava Kanje Vesta o rođenoj deci, obukao odoru KJU-KLUKS klana, pa šokirao javnost OVIM

Otkako se razveo od Kim Kardašijan slavni reper Kanje Vest ne prestaje da šokira javnost, kako svojim izjavama, tako i bizarnim postupcima i stajlinzima.

Nakon "gole predstave" koju je upriličio sa suprugom Bjankom Sensori na ovogodišnjoj dodeli Gremija, muzičar je izgleda potpuno izgubio kontrolu, te nastavlja da šokira tvitovima i intervjuima koji su sve samo ne prijatni.

Naime, njegov neprijatelj broj jedan trenutno je bivša supruga i čitav Kardašijan-Džener "klan", a glavna tačka sporenja jesu deca koju Vest deli sa Kim.

Nedavno je u nizu sada već obrisanih objava na svom X/Twitter nalogu Kanje slikovito iskazao frustraciju povodom toga što su njegova deca u tolikoj meri eksponirana u javnosti.

Ye Explains His Inspiration For The Black Klan Robes pic.twitter.com/43RgHL2zGh