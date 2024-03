Kejt Midlton VIĐENA PRVI PUT U JAVNOSTI posle operacije i dva meseca odsustva - EVO KAKO SADA IZGLEDA!

Kejt Midlton pojavila se prvi put u javnosti posle dva meseca odsustva zbog zdravstvenih problema. Paparaci su uspeli da je "uhvate" u ponedeljak u blizini zamka Vindzor u automobilu kojim je upravljala njena majka Kerol, prenosi američki portal "TMZ".

Kejt Midlton je poslednji put viđena u javnosti krajem decembra, nakon čega je palata saopštila da je primorana da se privremeno povuče sa zvaničnih dužnosti zbog operacije abdomena. Oni su najavili i da se neće vratiti poslovnim obavezama na dvoru pre Uskrsa ove godine.

Princeza je nosila naočare za sunce, a izgledalo je kao da se blago osmehuje, premda je kvalitet fotografija loš s obzriom da su snimljene sa velike daljine. Čini se kao da nije našminkana, a kosa joj je puštena i ravna, te ne deluje bolesno ili iscrpljeno.

Britanski mediji prenose da su fotografije snimljene pre 9 ujutru, pa da su se Kejt i njena majka verovatno vraćale u zamak nakon što su decu odvezle u školu.

Zanimljivo je da se slavna Britanka pojavila baš u ovom trenutku, nekoliko dana nakon što su počele da kolaju veoma glasne spekulacije i teorije zavere o tome šta se sa njom zapraco događa. Grčki mediji su čak preneli jezive informacije o tome da je u komi, a društvenim mrežima širila su se nagađanja o tome da je napustila Vilijama, te da palata traži način da to zataška i ispravi stvari.

