TEORIJE O STANJU U KOJEM SE NALAZI KEJT MIDLTON LEDE KRV U ŽILAMA: ''Zaključana u podrumu, zatrudnela sa Pipinim bivšim, u komi...'' I TO NIJE SVE!

Dani prolaze, Kensingtonska palata se oglašava i objašnjava, ali ostaje isto pitanje. Gde je Kejt Midlton i šta se dešava s njom?

Kejt Midlton, princeza od Velsa i supruga princa Vilijama, prestolonaslednika britanskog trona, trenutno se oporavlja od misteriozne operacije u predelu abdomena, kako je i najavljeno pre dva meseca.

Sredinom januara je, podsetimo, Kensingtonska palata izdala zvanično saopštenje da je Kejt Midlton operisana, da će izaći iz bolnice za 10-14 dana, posle čega će se oporavljati u kućnim uslovima, neko vreme raditi od kuće, a potom vratiti svojim kraljevskim obavezama od Uskrsa.

Međutim, kako je istog dana i kralj Čarls transparentnije saopštio svoje zdravstvene probleme, viđen je ispred bolnice, potom objavio i da mu je pronađen rak, a zatim je viđen u nekoliko navrata, mnogi su se zapitali zašto o Kejt ne znamo ništa.

Zašto ljudi kažu da je nestala i kako se porodica ponaša posle svega?

Zašto je operisana? Kako je moguće da je operacija, kako je saopštila Palata, bila planirana kada javnost to ranije nije znala i ona je imala zakazane obaveze koje su potom hitno odložene? Zašto ju je muž posetio samo jednom u bolnici (dok je Kamila za 24 sata triput viđena kako ide u posetu Čarlsu)? Zašto i on odlaže obaveze, pa je tako izostao s pomena svom kumu, nekoliko metara od mesta gde stanuje?

Prva fotografija princeze Kejt pojavila se samo u američkim tabloidima, a u pitanju je paparaco, na kom je vidimo u automobilu s njenom majkom.

Ona je odmah podstakla teorije zavere, a sve je dodatno pogoršano fotografijom koju je objavila Kensingtonska palata za Dan majki, koju su novinske agencije povukle zbog "manipulacije". Da stvar bude gora, potom se navodno sama Kejt Midlton oglasila istakavši da je eksperimentisala prilikom obrade fotografije.

Potom se pojavila još jedna paparaco fotografija, na kojoj Kejt ne vidimo lice, a i o njoj se priča da je ubačena s jedne starije.

“The Princess of Wales, Kate Middleton has been pictured alongside Prince William leaving Windsor Castle today.”

lololol pic.twitter.com/xb6ns19rM7