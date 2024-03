Kejt Midlton nastavlja hrabru borbu sa rakom. Za sada se ističe da će sa suprugom princom Vilijamom i njihovom decom Šarlot, Džordžom i Lujem provesti uskršnje praznike nakon čega bi princ od Velsa trebalo da se vrati službenim dužnostima nastavljajući da održava ravnotežu između javnih angažmana i brige o supruzi i ostalim članovima porodice. Propustiće zbog njenog zdravstevnog stanja uskršnju službu 31. marta u Vindzoru, kako se najavljuje dok će se Čarls III i kraljica Kamila pojaviti na tom porodičnom okupljanju. I naredni mesec donosi važne datume za Kejt i Vilijama.

Čuveni par će 29. aprila proslaviti 13. godišnjicu braka. Važan događaj znak je da je njihova veza izdržala test vremena, a obeležavanje tog datuma biće u senci njene borbe za zdravlje.

Posebna fotografija za 12 godina braka

Kejt Midlton i princ Vilijam objavili su prošle godine sliku na kojoj su za biciklima u Norfolku. U pitanju je kranje ležeran portret koji i odgovara njihovoj želji da imaju što jednostavniji imidž.

Objavili su sliku na Tviteru (X mreži) uz emotikon srca i natpis "12 godina". BBC je otkrio da je par proslavio godišnjicu spuštajući se sa litice, uz picu i posetu Aberfan Memorial Garden.

Kejt Midlton čiji se zdravstveni problem uklapa sa epidemijom raka kod osoba mlađih od 50 godina, i princ Vilijam venčali su se 2011. u Londonu, posle osam godina veze. Prve tri godine braka proveli su u Aglsiju, gde je on bio na obuci za upravljanje helikopterom kako bi mogao da postane pilot RAF. Verili su se 2010. u Keniji.

Kejt na venčanju sa 2.000 gostiju nosila dve haljine, pratila se povorka kočijom u centru kao i njihova dva poljupca na balkonu Bakingemska palate. Venčanje je u Britaniji pratilo oko 25 miliona ljudi, a u svetu oko dve milijarde.

Kralj Čarls im je u septembru prošle godine nakon smrti Elizabete Druge dodelio titule princeza i princ od Velsa.

Poruka podrške umesto slike

Kejt i Viljam nisu fotografijom obeležili 11. godišnjicu braka na društvenim mrežama, Vilijam je u susret tom datumu poslao poruku zbog razornih poplava koje su te godine zahvatile Australiju. "Sama veličina i dugoročne posleedice koje su poplave u Australiji imale na ljude jesu razarajući. Brzina uništenja rezultirala je hiljadama koji su ostali bez domova, poslova i prihoda. Stanovnici i službe za hitne slučajeve nastavljaju da rade zajedno na obnovi uništenih četvrti i oporavku od ove prirodne katastrofe", rekao je on preko socijalnih platformi, piše People.

Wishing The Duke and Duchess of Cambridge a very happy wedding anniversary today!



Their Royal Highnesses were married in the Abbey #onthisday in 2011. pic.twitter.com/f9bpAnuoLV