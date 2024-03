'PRINC VILIJAM JE OVO URADIO KEJT MIDLTON I TAČKA' Prijatelj Harija i Megan Markl OSUO PALJBU kad je saznao da princeza BOLUJE OD RAKA!

Optužuje princa!

Samo 30 minuta nakon što je Kejt Midlton juče saopštila da ima kancer, oglasio se na Tviteru (X mreži) prijatelj Megan Markl i princa Harija, koji se pojavljivao u Netfliksovom dokumentarcu o vojvotkinji i vojvodi od Saseksa.

- Žao mi je što čujem da Kejt ima rak i nadam se da će se potpuno oporaviti. Ali, takođe je jasno da su sve tri njene ranije fotografije bile lažne, a palata je to pokušala da zataška - poručio je Kristofer Bozi koji je i ranije na ovoj mreži pisao da se princeza od Velsa "nije pojavljivala u javnosti nakon operacije" odnosno nakon 25. decembra prošle godine kada je bila u božićnoj šetnji u Sandrigemu.

Komentar izvršnog direktora Tech Kristofera Bozija ocenjuje se kao bizaran, piše Daily mail.

- On (princ Vilijam) prebacio je svu krivicu na suprugu koja se bori sa rakom, zbog fotošopirane slike (slika za Dan majki, 10. mart), i onda čak i nije bio uz nju na snimku da joj pruži moralnu podršku, dok ona govori o dijagnozi celom svetu - napisao je i dodao:

- Očigledno nisu bile u pitanju teorije zavere. Palata i britanska štampa stvorili su ovu zbrku lažima, a ne ljudi koji su ih prozivali zbog njihovih laži. Novinari sada otvoreno tvrde da osoba na snimku nije ona na osnovu onoga što smo upravo gledali. Većini ljudi još ne zna koliko je palata lagala. Kejt se bori sa rakom, a okrivili su je za fotošopiranu fotografiju znajući da nije istinita.

Neki ljudi će sve ovo pokušati da označe kao zlonamernost prema Kejt, kada sam od prvog dana prozvao palatu i novinare. Kejt Midlton nije objavljivala mutne lažne fotografije same sebe.

He threw his wife, who is battling cancer, under the bus with the Photoshopped image, and then he wasn't even in the video by her side to give her moral support while she shared her cancer diagnosis with the world. https://t.co/FOoL3lSOed