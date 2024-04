KRALJ ČARLS I PRINCEZA DAJANA IMAJU VANBRAČNU ĆERKU? Vilijam već SPREMAN da upozna SESTRU, a najviše strahuje od jedne stvari! (FOTO)

Već nekoliko godina šuška se kako kralj Čarls (75) i princeza Dajana imaju vanbračnu ćerku. Zove se Sara Spenser i živi u Americi.

Iako nije poznata medijima, posebno britanskim, u Americi su svojevremeno objavili njenu fotografiju, a sličnost s navodnim roditeljima je neverovatna, baš kao i priča koja stoji iza svega toga.

U britanskoj kraljevskoj porodici uvek je postojao interes za upoznavanjem "sestre", a čak je i princ Vilijam, navodno, želeo da je upozna.

- Upoznavanje je dogovoreno, ali samo za suprugu princa Vilijama, Kejt Midlton. Bila je vrlo impresionirana kada je videla sličnost između Sare i princeze Dajane - navodno je rekao je izvor.

