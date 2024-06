SVI BRUJE O RAZVODU, A OVO JE RAZLOG NJIHOVIH PROBLEMA! Čuvenom glumcu izuzetno smeta JEDNA STVAR kod supruge!

Ovo su pravi razlozi bračnih sukoba između Dženifer Lopez i Bena Afleka.

Skoro dve godine od njihovog braka, Ben Aflek i Dženifer Lopez nisu baš na dobroj putanji.

Par je navodno želeo prostor za sebe kako bi ispitali da li mogu da nastave zajedno ili ne, navodi "Ju-es vikli".

Izvor blizak pedesetčetvorogodišnjoj glumici nominovanoj za Zlatni globus, rekao je da je Lopez "počela da pojačava svoje radne obaveze i da se priprema za turneju".

Lopez se sprema da sledećeg meseca krene na turneju "This Is Me..." za njen deveti studijski album.

"Ona je veoma fokusirana na posao i previše se napreže", rekao je izvor.

U međuvremenu, Aflek, 51, se "ne slaže sa Dženiferinim načinom života" i oseća se "istrošenim" zbog braka.

Izvor je rekao da su "oni na dve potpuno različite stranice većinu vremena", rekavši da je "faza medenog meseca prošla."

Drugi izvor blizak Lopezovoj rekao je: "Oboje imaju zahtevne karijere koje često zahtevaju da budu u različitim gradovima.“

Kako se par nedavno razdvojio da bi snimio različite projekte, izvor je rekao da je odsustvo "naglasilo emocionalnu i fizičku udaljenost između njih."

"Vremenom za Dženifer i Ben je sve teže bilo da efikasno komuniciraju, a mali nesporazumi su prerasli u značajne rasprave", složili su se izvori.

"Oni imaju fundamentalno različite pristupe sukobu", dodao je izvor, objašnjavajući da Lopezova više voli da se suoči sa problemima direktno, dok Aflek nije tako brz u otvaranju.

Njihovi različiti pristupi roditeljstvu i finansijama takođe su "pogoršali" njihove bračne probleme.

Aflek i Lopez "oboje ponovo procenjuju svoje prioritete" tokom razdvojenog vremena dok gledaju "šta zaista žele od braka."

"Neki veruju da to mogu da reše uz vreme i trud, ukazujući na njihovu duboku vezu", rekao je prijatelj para.