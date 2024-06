Zagonetna poruka Dženifer Lopez usred glasina o razvodu: Ima puno negativnosti u svetu!

Svi se pitaju na šta je mislila.

Dženifer Lopez oglasila se o svom novom filmu Atlas, koji je trenutno među najgledanijima na Netfliksu.U njenom najnovijem biltenu "On the J.Lo" stoji poruka u kojoj spominje "negativnost u svetu".

"Zdravo svima, upravo sam saznala sjajne vesti i to je sve zbog vas. Atlas je ponovno broj 1 u svetu ove nedelje. Hvala svima puno. Možda se čini da trenutno u svetu ima puno negativnosti, ali ne dopustite da se glasovi nekolicine utope među toliko puno ljubavi", napisala je pevačica i glumica.

#JenniferLopez es cuestionada por su divorico en su visita a México para el estreno de #Atlas y #SimuLiu la defiende con una gran respuesta. 👏#JLo #AtlasEnMX pic.twitter.com/r2VX3XsXwi — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) 23. мај 2024.

Nije sasvim jasno na što se odnosi ta poruka - na kritike koje je film dobio, glasine o tome da se razvodi ili na uopšteno stanje u svetu.Podsetimo, najnoviji film Džej Lo Atlas stigao je na Netfliks usred glasina o njenom razvodu s Benom Aflekom.Iako je među najgledanijima, gledaoci i kritičari mu nisu naklonjeni.Dok je promovisala film u Meksiko sitiju, jedan novinar odlučio je da je pred svima pita o njenom braku sa Benom Aflekom."Je li vaš razvod s Benom Aflekom istinit? Te glasine?" upitao je novinar u prostoriji punoj začuđenih novinara, a J.Lo se nasmejala."Šta je istina? Za meksički medij, šta je istina o situaciji?" dodao je.

Simu Liu, Jenniferin kolega iz novog filma, odmah se ubacio i spasio situaciju.

"U redu, nećemo to da radimo. Puno vam hvala, ljudi, stvarno to cijenimo. Hvala vam", rekao je pokušavajući da ignoriše to lično pitanje upućeno Džej Lo.

Lopez se tada nagnula prema novinaru i rekla: "Znate vi bolje od toga." Zatim se Liu nadovezao i poručio novinaru: "Hajde, nemoj dolaziti s takvom energijom, molim te."

Autor: Pink.rs