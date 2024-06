NE DAO VAM BOG DA VAM DŽEJ LO BUDE ŠEFICA! Isplivale JEZIVE STVARI koje zahteva od zaposlenih: Jedan jadničak je morao... (VIDEO)

Tu priču su potvrdili i drugi izvori.

Nakon glasina o bračnim problemima, otkazivanja turneje i drugih problema s kojima se pevačica i glumica, Dženifer Lopez, trenutno nosi, na red su došle i optužbe da se zvezda ponaša kao "diva" jer ima bizarna pravila ponašanja kojih moraju da se pridržavaju njeni zaposleni. Jedno do njih je pravilo "bez kontakta očima".

Are used to work in a ski resort open northern California. Jennifer Lopez was shooting a commercial up there for some car company many years ago. We received a notice at the front desk at the resort that we were to make zero eye contact with her. Can you believe it!!?? — Elizabeth Murray (@Elizabe10515526) 06. фебруар 2023.

"Jedan naš prijatelj je radio na rasveti iza scene na jednom od njenih koncerata. Svi radnici su dobili strogo uputstvo: ‘Ne gledajte gospođu Lopez. Ne sme da se dogodi kontakt očima‘", prenosi Daily Mail reči izvora.

Tu priču su potvrdili i drugi izvori.

I worked a Jennifer Lopez show once and the crew were warned before she arrived that under no circumstance were we allowed to make eye contact with her. If we had to speak to her we were instructed to look at the floor while talking. — K. Michael Loose (@Bongslinger86) 01. јун 2024.

"Znao sam ljude koji su radili u Mohegan Sunu (američki kazino), dobili su uputstva da u potpunosti izbegavaju kontakt očima s Džej Divom. I dan-danas joj se smeju jer su se tamo pojavile daleko veće zvezde koje su bile ljubaznije i prijateljski raspoloženije", "Moj prijatelj insajder, njen vozač limuzine, dobio je ista uputstva, nije smeo da je pogleda u svojim retrovizorima", "Imam prijatelja koji je radio na zvuku nekog projekta od Džej Lo... Prekinula je celu produkciju i izbacila ga jer ju je gledao u oči", prenosi Daily Mail da su prepričavali izvori.

Reminds of me of these tik toks saying she wasn’t a nice person. They said she tells drivers not to look her in the eye and she takes back tips Ben Affleck leaves for service workers. https://t.co/Yk0ANVO7Nx — nope (@PrinceHAK33M) 10. мај 2023.

Priče o neprijatnom ponašanju pevačice pojavile su se nakon što je blogerka Megan Makejn rekla da je Lopez "jako neprijatna osoba". "Džej Lo nema reputaciju dobre, normalne osobe. Neću ništa više da otkrivam", rekla je Makejn, koja nije imala pozitivna iskustva dok je intervjuisala zvezdu.

"Reći ću vam samo da sam upoznala neke od najvećih slavnih osoba koje imaju jednog portparola sa sobom. Dženifer Lopez ima više ljudi koji putuju s njom nego predsednik. Sećam se da sam pomislila: ‘Jadničak... Verovatno je išao u umetničku školu i sanjao o tome da bude muzičar, a sada drži Džej Lo ogledalo‘", dodala je blogerka.

Autor: Milica Krasić