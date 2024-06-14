NE BISTE JE PREPOZNALI! Za fatalnom Rubi uzdisali su mnogi muškarci, sa 38 godina postala je baka i pobedila je rak! (FOTO)

Glumica Barbara Mori i dalje važu za jednu od najlepših žena!

Ove godine se navršava tačno 20 godina od emitovanja jedne od najpopularnijih meksičkih telenovela ikada - Rubi. Glumica Barbara Mori, koja je tumačila zlobnicu iz telenovele, danas ima 46 godina i već nekoliko godina je baka. Njen Instagram profil sa 3 miliona pratilaca je prepun fotografija kojima dokazuje da joj godine ne mogu ništa.

Od Rubi do ozbiljnih uloga

Barbara Mori se u međuvremenu posvetila nešto ozbiljnijim ulogama. Iako i dalje dobija uloge fatalnih lepotica kao što je bila i u Rubi, uloga koja joj je donela planetarnu slavu se više nije ponovila. Interesantno je da se Barbara, čije ime na japanskom znači "šuma", karijeru započela kao manekenka.

Borba sa bolešću

Na vrhuncu slave, 2007. godine, Barbara je dijagnostikovan rak dojke. Javno je istupala o svojoj borbi i strahovima, a njena snaga je bila porodica sa kojom gaji vrlo bliske odnose. Srećom, njena borba za ozdravljenje je bila uspešna.

Porodična istorija

Još kao 19-godišnjakinja, Barbara je dobila sina Serhija u vezi s glumcem Serhijom Majerom. Zanimljivo je kako se istorija ponovila kada je njen sin u istim godinama postao otac devojčice Mile. Tako je Barbara sa samo 38 godina postala baka.

Uspesi u međunarodnoj filmskoj industriji

Barbara je uspela da sarađuje s Holivudom i Bolivudom, postavši jedna od prvih latinoameričkih glumica koja je uspešno prešla u međunarodnu filmsku industriju. "Ova serija mi je donela popularnost kakvu nisam mogla ni da zamislim i sve ono što većina ljudi smatra srećom. Bila sam popularna, uspešna i dobro plaćena. Ipak, nisam htela da se vežem samo za jedan projekat. Želela sam da probam nešto novo", rekla je svojevremeno.

Barbara Mori ostaje inspiracija mnogima, ne samo kao talentovana umetnica, već i kao osoba koja aktivno doprinosi zajednici i svetu.

Autor: Nikola Žugić