BRAK KEJT I VILIJAMA NA TESTU: Poslednja fotografija otkrila u kakvom su odnosu nakon višemesečne BORBE PRINCEZE SA RAKOM!

Kraljevski stručnjak i bivša dopisnica Bi-Bi-Sija, Dženi Bond, podelila je svoje uvide, sugerišući da nedavna fotografija dovoljno govori ne samo o trajnoj vezi para, već i o njihovoj nadi.

Romansa princa Vilijama i Kejt Midlton, koja je procvetala na čudnim ulicama Univerziteta Sent Endruz, izdržala je test vremena, dokazujući u proteklih šest meseci da je to ljubavna priča za istorijske knjige, otporna na sve prepreke koje im život baci na put.

Rođendanska slika govori sve

„Srećan rođendan tata, svi te toliko volimo!“ Kejt je uputila iskrenu poruku, praćenu ljupkim snimkom princa Vilijama i dece kako radosno skaču sa peščane dine da proslave Vilijamov 42. rođendan prošlog petka.

- Poslednjih nekoliko meseci bili su test njihovog snažnog partnerstva. Mislim da nam ova fotografija govori da su i dalje u stanju da skaču od radosti, čak iu najtežim vremenima, i da je Kejt namerno odabrala sliku koja govori o njihovom optimizmu za budućnost.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs