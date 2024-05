Poznati lekar i guru otkrio tajnu blagostanja: 3 saveta za duži, radosniji i svesniji život

Duhovnost ne dobija dovoljno priznanje u razgovoru o dugovečnosti, zar se ne slažete? Ali ako ozbiljno razmišljate o poboljšanju kvaliteta svog života, trebalo bi da razmislite o holističkom pristupu, koji uključuje mentalno, fizičko i duhovno zdravlje.

Da ne spominjemo, kada na dugovečnost gledate iz duhovne perspektive, velike su šanse da ćete se osećati lakše i slobodnije.

U nastavku, Dipak Čopra deli svoju mudrost za duži, radosniji i svesniji život. Kladimo se da će njegov savet promeniti način na koji gledate na dugovečnost u današnje vreme.

1. Razmotrite svoju „strategiju izlaska“

Prema Čopri, odvajanje vaše svesti od fizičkog tela je način na koji zaista produžavate svoju dugovečnost. Na kraju krajeva, kada napustite svoju fizičku formu, vaša svest živi. „Naučite da doživljavate svoje telo ne kao fizičko, već kao bezobličnu svest “, kaže Dipak Čopra. „Sve ove stvari možete da uradite biohakom, ali ovo je način da se pobedi ljudski konstrukt koji zovemo ‘smrt’, jer se smrt ne dešava svesti. To se dešava sa aktivnostima svesti – opažajnim, kognitivnim, memorijskim itd.“ Kada internalizujete taj način razmišljanja, dodaje on, tako na kraju produžavate dugovečnost.

2. Vežbajte svesno hodanje

Čopra je posvećen šetači, poznat po tome što načini oko 20.000 koraka dnevno. A hodanje je, znamo, odlično za produženje života: u jednoj studiji iz 2022. na više od 400.000 odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu, istraživači su otkrili da je samo 10 minuta brzog hodanja dnevno povezano sa dužim životom. Ali Čopra ide korak dalje u praksi. „Svet postoji u meni “, kaže on. „Telo postoji u meni. Um postoji u meni. Ali to ‘ja’ nije osoba. To ‘ja’ je duh.“ On svoju svakodnevnu šetnju u suštini tretira kao meditaciju, povećavajući tako njene zdravstvene prednosti za um, telo i dušu.

3. Dajte prioritet društvenim vezama

Društvene veze su apsolutno kritične za dugovečnost. Istraživanja su pokazala da je socijalna izolacija povezana sa većim rizikom od razvoja demencije. Društvena povezanost je takođe usko povezana sa svrhom, koja je povezana sa osećajem duhovnosti. Stoga nije iznenađenje što Čopra favorizuje ove posebne veze koje poboljšavaju zdravlje. „Kada postoji zajednička vizija, kada dopunjujemo snage jedni drugih, ako se emocionalno i duhovno povežemo jedni s drugimai prihvatimo maksimalnu raznolikost, zapravo bismo mogli da stvorimo kritičnu masu za mirniji, pravedniji, održiviji, zdraviji i radosniji svet. ", objašnjava on.