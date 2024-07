DŽASTIN BIBER PEVAO ZA NAJBOGATIJU PORODICU AZIJE! Na binu POPEO I MLADU, snimci ZAPALILI MREŽE, a pojavili su se i oni! (VIDEO)

Pop pevač Džastin Biber nastupio je u Mumbaju pred indijskim slavnim ličnostima tokom raskošne ceremonije venčanja sina najbogatijeg čoveka Azije.

Već nekoliko meseci organizuju se grandiozne proslave uoči venčanja Ananta Ambanija, najmlađeg sina Mukeša Ambanija, šefa konglomerata "Reliance Industries", i njegove verenice Radhike Merčant, koja će se venčati sredinom jula tokom trodnevne hinduističke ceremonije u Mumbaju.

Džastin Biber je, takođe, izveo svoj hit iz 2015. godine "Sorri" pred stotinama VIP ličnosti, što pokazuju i snimci sa njegovog koncerta u petak uveče koji su podeljeni na društvenim mrežama.Među prisutnim indijskim slavnim ličnostima bili su bolivudski glumac Salman Kan i bivši kapiten indijskog kriket tima MS Dhoni.

Venčanju su već prethodila dva velika događaja. Na žurci u februaru, Rijana je održala svoj prvi koncert nakon prošlogodišnjeg Superboula, a prisustvovali su i osnivač Fejsbuka Mark Zukerberg i ćerka bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, Ivanka.U junu su na maskenbalu u zamku u Kanu nastupili Kejti Peri, Bekstrit bojs, američki reper Pitbul i italijanski tenor Andrea Bočeli.

Mukeš Ambani (67) je 11. najbogatija osoba na svetu prema Forbsovoj listi milijardera sa bogatstvom većim od 113 milijardi dolara.

