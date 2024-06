Prvo oglašavanje Džastina Timberlejka nakon hapšenja: Pevača čak ni policajac nije prepoznao, a evo šta je on rekao

Popularni pevač i glumac Džastin Timberlejk (43) uhapšen je pre nekoliko dana.

On je prespavao u policijskoj stanici posle hapšenja zbog vožnje u pijanom stanju. Iako se branio da je "popio samo jedan martini", policajci su odmah na njemu videli da je pod uticajem alkohola.

- Ovo će mi uništiti turneju - navodno je rekao pevač kada su ga privodili.

Izvor je za strane medije ispričao i kako ga jedan od policajaca nije prepoznao - niti po izgledu, niti po imenu, pa ga je nakon te rečenice pitao: 'Kakvu turneju?', na što mu je pevač rekao: 'Pa svetsku turneju!'

Upravo je u sklopu te turneje Džastin nastupio u petak u Čikagu, a tamo se pevač kratko obratio svojim obožavaocima.

- Bila je ovo teška nedelja. Znam da me je ponekad teško voleti, ali me vi i dalje nastavljate da me volite - rekao je.

To je bio i njegov prvi koncert posle hapšenja, a dobio je podršku i od fanova.

- Ljudi greše. Naravno, niko ne opravdava to što je navodno napravio. Ali, znate, za takvu grešku... Puno ljudi ima kazne zbog vožnje u pijanom stanju. Niko ne kaže da je to dobro, ali i dalje ga volim na kraju dana - rekao je jedan obožavatelj za Rojters.

