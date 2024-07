Nastavljeno suđenje Aleku Boldvinu: Svi očekuju presudu u ovom roku!

Suđenje Aleku Boldvinu za ubistvo iz nehata samo što nije - kako prenose strani mediji sada se biraju članovi porote, a proces će „startovati" već dan otad uvodnim rečima kako tužilaca, tako i odbrane glumca!

Njegova sudbina, naglašava se, u potpunosti će biti u njihovim rukama, pa se zato ona (porota) i tako pažljivo bira.

Ukoliko dođu do zaključka da je Boldvin kriv, on će provesti i do 18 meseci iza rešetaka. Podsetimo, kamermanka Halina Hačins u pucnjavi je 2021. godine bila ubijena, a reditelj Džoel Souza ranjen na setu filma „Rđa", koji je od mesta gde se Aleku sudi udaljen oko 29 kilometara.

Očekuje se da će čitav postupak trajati još osam dana.

Boldvin je i ranije kazao da je u pitanju čista, ali strašna slučajnost; ne znajući da pištolj sadrži metak, naime, on povukao „čekić, ali ne i okidač, te je nenamerno usmrtio".

Bez obzira na specijalne okolnosti, sa druge strane, odnosno to što je osoba kojoj se sudi poznata ličnost, sutkinja veruje da porota neće imati nikakvih problema, pa da bi „u dubine procesa moglo da se zađe već u sredu", piše tamošnja štampa.

Autor: Pink.rs