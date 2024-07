Imala je 25 godina, muža i dete kad je on došao na svet: Za Kris Džener kruže razne glasine, a ona je spremna za udaju

Kris Džener ima 68 godina i kaže da je spremna da se uda za Korija Gembla (43) sa kojim je 10 godina u vezi

U najnovijoj epizodi "Karadšijanovi", Kris Džener se poverava prijateljici govoreći joj da bi mogla da se uda za Korija onaj momenat kada napuni 70 godina. S obzirom da je ovaj par u vezi oko 10 godina, venačnje bi za mnoge bilo sasvim prirodno. Kris Džener iza sebe ima dva braka u kojima je rodila šestoro dece, a ponosna je baka mnogobrojnim unucima.

S druge strane Kori je punih 25 godina mlađi od ove mamadžerke koja osvaja svet. On je u njen život ušao kao deo obezbeđenja, a kada su počeli da se zabavljaju mnogi su govorili da je on samo "igračka u njenom krevetu". Izgleda da se Kris svidela ova mlada igračka jer punih 10 godina ona ga ne ostavlja na miru.

- Kori me naučio da su godine samo broj, čak iako je to je*** velik broj. Sada imamo prilično dobru vezu, srećna sam, ali nemam želju da obučem dugu belu haljinu i da šetam do oltara. Bila sam tamo, uradila sam to čak dva puta - ispričala je Kris još 2018. godine.

Kris Džener odavno bije glas da je nimfomanka. Zašto? Još od suđenja O Džej Simpsonu pričalo se kako je ona završila sa njim u krevetu dok je njen muž Robert Kardašijan bio u drugoj sobi.

- Kada sam se skinuo pred njom, kada je videla s čime raspolažem, pala joj je vilica. Kasnije je završila na Hitnoj - navodno se hvalio O Džej Simpson godinama kasnije.

Spekulacije da je upravo on njene treće ćerke Kloi Kardašijan nastavljene su čak i nakon njegove smrti. Kris Džener se nikad nije oglašavala povodom ovoga, osim što je tvrdila da je žena O Džej Simpsona bila njena najbolja prijateljica. Bilo kako bilo, Kris iza sebe ima dva braka. Njen sadašnji partner se rodio kada je ona imala 25 godina i bila je u srećnom braku sa Robertom Kardašijanom i već imala ćerku Kortni od godinu dana.

Međutim, izgleda da joj ne pada teško to što se u nju do ušiju zaljubio mladi Kori i koji je prati u stopu već 10 godina.

Autor: Nikola Žugić