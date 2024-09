Zarađuje na desetine hiljada evra, a oblači se kod Kineza: Evo kakav život živi naša poznata pevačica

Njen život je otvorena knjiga!

Popularnost Nade Topčagić je i posle 50 na muzičkoj sceni u punom jeku, dobro je poznata kao žena iz naroda, ne pati za luksuzom, kupuje kod Kineza, a gde god da prođe svi se okreću za nju.

- Ne sramim se toga, takav je život. Nije me stid nigde ništa da kupim, ako meni to lepo stoji, ako znam to da iznesem. Ti možeš da obučeš ne znam šta skupoceno, onda ja prođem i svi gledaju u mene. Treba da znaš da izneseš i skupe i jeftine stvari. Ne patim od skupih stvari - kaže ona, ističući da joj je i dan-danas glavna preokupacija “šta obući”:

- Svi me pitaju zašto posle toliko godina razmišljam? E pa baš zato. Posle toliko godina ja moram da razmišljam šta ću da obučem. Vrlo je bitno šta ćeš obući, kako da izgledaš posebno. Brzo se ja spremim, šminkam se sama, pomažu mi prijatelji, ali ipak sve osmišljavam ja.

U ovim godinama kako kaže, najviše brige mora da vodi oko kilograma.

- Ja stojeći u letu jedem, dovoljno mi je dva, tri zalogaja. Volim i slatkiše i slaniše. Jedem slatko, ali moram da ga izbacim iz jelovnika. Volim pudinge, sladolede. Kad pojedem nešto slano, uvek uzmem posle toga i slatko.

Pevačima ima vikendicu na Tari

Nada i njen suprug na Tari poseduju i vikendicu, koja je njihova oaza mira.

- Na planini je divan život. Imam gore tikvice, paradajz, krastavce, domaćinski što se kaže. Imam gore mnogo prijatelja.

Za nju je letnja sezona bila i više nego uspešna, a danas zarađuje više nego ikad.

- Za mene nema zime, za mene je ova godina, broj jedan. Bolje se sada zarađuje. Ranije je bilo po 20 pevača na stadionu dok pratiš sve dažbine, poreze državi, dobijali smo neke dnevnice od beogradske estrade. Ove generacije su sada uzele za godinu dana ono što smo mi za 20-30 godina - priča ona i otkriva za koju pesmu je dobila najveći bakšiš:

- Najdraži bakšiš su mi bili na romskim svadbama. Nije to isto kao kada je bio Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Šerif Konjević, Jašar Ahmedovski, to su bila prava vremena, tada su bili pravi bakšiši, danas kad uzmeš bakšiš to moraš da vratiš gazdama. Najveći bakšiš sam dobila za pesmu “Rodio se sin”, dobila sam 20.000 maraka, a danas se uzima više, ali se vraća gazdama novac.

Autor: N.Brajović