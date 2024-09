VARAJU SE PO 30 GODINA, A KOMENTARIŠU MENE: Kaja Ostojić se ne obazire na tuđa mišljenja, a evo i šta kaže o novom suprugu

Nedavno se udala 4. put i bila meta loših komentara!

Kaja Ostojić pre nekoliko dana stala je na ludi kamen četvrti put, a sada je progovorila o negativnim komentarima.Ona priznaje da je pobesnela zbog pojedinih komentara, te je spomenula neveru u brakovima.

- Čitam neke komentare, te udala se četvrti put, te ovo joj je četvrti muž... I neverovatno mi je kako je to ljudima važno. I zbog čega? S druge strane, niko ne komentariše ove koji iza sebe imaju samo jedan brak ili su još uvek u njemu, a varaju se po 30 godina. Neki tako dočekaju i zlatnu svadbu, ali bitno je da je to samo jedan brak - rekla je Kaja Ostojić, pa dodala:

- Oduvek su postojali dvostruki aršini. Ono što važi za mene, ne važi za tebe. Ali da sam se vodila mišljenjima i komentarima drugih ko zna gde bih danas bila.

Kaja je svog četvrtog supruga Miloša upoznala pre 16 godina, ali su dugo bili samo prijatelji.

- Mi smo se upoznali davno, družili smo se i ispijali kafe, varnice su sevnule još tada i dopali smo se jedno drugom, ali bili smo premladi i ništa se među nama tada nije dogodilo. Sve do nedavno, kada smo oboje shvatili da je to to - rekla je pevačica.

Na pitanje voditelja Ognjena Amidžića da li je ovog puta sigurna da je brak za ceo život, odgovorila je:

- Nikada ne možete biti sigurni u potpunosti da će nešto trajati doveka, ali možete biti sigurni u svoju odluku i želju da to tako bude.

Autor: Milica Krasić